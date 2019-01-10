Ölümden Saniyelerle Böyle Kurtuldu
54 dakika önce
Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu Kağıthane'de rüzgarın uçurduğu çatı kameralara yansıdıİSTANBUL - Kağıthane'de aşırı rüzgar nedeniyle yapımı süren çatı yan binanın üzerine ve yola uçtu.
Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu Kağıthane
'de rüzgarın uçurduğu çatı kameralara yansıdı
İSTANBUL - Kağıthane'de aşırı rüzgar nedeniyle yapımı süren çatı yan binanın üzerine ve yola uçtu. Yoldan geçen bir kişi ölümden saniyelerle kurtulurken, o anlar kameralara yansıdı.
Kağıthane Seyrantepe Mahallesi
Site Sokağı üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısı aşırı rüzgar nedeniyle sabah saatlerinde uçtu. Yapım aşamasında olan çatıdan uçan taşlar, yan binanın çatısı ve yol üzerindeki bir iş yerinin önüne düştü. O sırada yoldan geçen bir kişi saniyelerle ölümden dönerken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, bir kişinin çatısı uçan binanın önünden geçtiği ve saniyeler sonra çok sayıda taşın çatıdan düştüğü görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:03 Kaynak: İHA
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