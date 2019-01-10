Son Dakika Haberleri: Ölümden Saniyelerle Böyle Kurtuldu

Ölümden Saniyelerle Böyle Kurtuldu

54 dakika önce

Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu Kağıthane'de rüzgarın uçurduğu çatı kameralara yansıdıİSTANBUL - Kağıthane'de aşırı rüzgar nedeniyle yapımı süren çatı yan binanın üzerine ve yola uçtu.

Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu
Kağıthane'de rüzgarın uçurduğu çatı kameralara yansıdı

İSTANBUL - Kağıthane'de aşırı rüzgar nedeniyle yapımı süren çatı yan binanın üzerine ve yola uçtu. Yoldan geçen bir kişi ölümden saniyelerle kurtulurken, o anlar kameralara yansıdı.
Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Site Sokağı üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısı aşırı rüzgar nedeniyle sabah saatlerinde uçtu. Yapım aşamasında olan çatıdan uçan taşlar, yan binanın çatısı ve yol üzerindeki bir iş yerinin önüne düştü. O sırada yoldan geçen bir kişi saniyelerle ölümden dönerken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, bir kişinin çatısı uçan binanın önünden geçtiği ve saniyeler sonra çok sayıda taşın çatıdan düştüğü görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:03 Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa
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