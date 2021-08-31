Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı - Son Dakika

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde saat 02.30 sıralarında kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

Ferhan Şensoy için düzenlenecek cenaze töreninin detayları belli oldu. Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ferhan Şensoy'un cenazesi 2 Eylül Perşembe günü saat 13.00'te Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tertip edilecek törenin ardından, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Kabristanı'na defnedilecektir." dedi.