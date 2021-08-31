Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı - Son Dakika

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı
31.08.2021 13:56
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un ölüm haberi ailesini ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Derya Şensoy, Türk tiyatrosunun duayen ismi olan babası Ferhan Şensoy'un cenaze töreniyle ilgili bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Usta isim 2 Eylül Perşembe günü, Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi'nde saat 02.30 sıralarında kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.
CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU
Ferhan Şensoy için düzenlenecek cenaze töreninin detayları belli oldu. Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ferhan Şensoy'un cenazesi 2 Eylül Perşembe günü saat 13.00'te Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tertip edilecek törenin ardından, Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Kabristanı'na defnedilecektir." dedi.
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