Olympique Lyon'un En İyi Şampiyonlar Ligi Golleri
1 saat önce
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un yıllar içinde Juninho, Michel Bastos, Pjanic, Carew ve Cornet gibi yıldızlarının ayağından bulduğu en güzel golleri izliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:29
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