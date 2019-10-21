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Olympique Lyon'un En İyi Şampiyonlar Ligi Golleri

1 saat önce

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un yıllar içinde Juninho, Michel Bastos, Pjanic, Carew ve Cornet gibi yıldızlarının ayağından bulduğu en güzel golleri izliyoruz.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un yıllar içinde Juninho, Michel Bastos, Pjanic, Carew ve Cornet gibi yıldızlarının ayağından bulduğu en güzel golleri izliyoruz.

Olympique Lyon'un En İyi Şampiyonlar Ligi Golleri

Olympique Lyon, Juninho, Fransa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:29 
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