Son Dakika Haberleri: Olympique Marsilya'da Villas-Boas dönemi
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Olympique Marsilya'da Villas-Boas dönemi

1 saat önce

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya, teknik direktörlüğe Andre Villas-Boas'ı getirdi.

Olympique Marsilya'da Villas-Boas dönemi, System.String[]
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya, teknik direktörlüğe Andre Villas-Boas'ı getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Villas-Boas, profesyonel futbolculuk kariyeri olmadan adım attığı teknik direktörlükte Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit ve Şanghay SIPG kulüplerinde görev yaptı.
Porto'yu 2011'de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Villas-Boas, motor sporları için teknik direktörlüğe ara verdiği 2017'nin kasım ayından beri takım çalıştırmıyordu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:28 Kaynak: AA
Futbol, Fransa, Olympique Marsilya, Spor
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