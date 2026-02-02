OMDER Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
OMDER Genel Kurulu Yapıldı

OMDER Genel Kurulu Yapıldı
02.02.2026 10:08
OMDER'in 4. Olağan Genel Kurulu'nda yeni hedefler belirlendi ve Ahmet Yüksel Çanga başkan seçildi.

Osmaniye Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Eğitim Derneği (OMDER) 4. Olağan Genel Kurulu, dernek üyeleri ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda birlik ve dayanışma mesajları öne çıkarken, derneğin yeni dönem hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Genel kurulda, görevi kendi isteğiyle devreden OMDER Kurucu Başkanı Yaşar Balcı ve yönetim kuruluna, bugüne kadar madde bağımlılığıyla mücadele alanında yürüttükleri özverili çalışmalar ve sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür edildi. Yapılan seçim sonucunda OMDER Başkanlığı görevine Ahmet Yüksel Çanga seçildi. Yeni yönetim kurulunun göreve başlamasıyla birlikte; özellikle gençlerin korunmasına yönelik çalışmaların artırılması, ailelere yönelik eğitim faaliyetleri, farkındalık çalışmaları ve önleyici sosyal projelerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

OMDER'in yeni dönemde; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışarak, Osmaniye'de madde bağımlılığıyla mücadelede daha etkin ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmeyi amaçladığı bildirildi. - OSMANİYE

Son Dakika Yerel OMDER Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: OMDER Genel Kurulu Yapıldı
