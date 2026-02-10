Ömer Bolat Türkmenistan'da Görüştü - Son Dakika
Dünya

Ömer Bolat Türkmenistan'da Görüştü

10.02.2026 14:59
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan'la ticari ilişkileri güçlendirmek için görüşme yaptı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Ataguliev ile başkent Aşkabat'ta bir araya geldi.

Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı kapsamında başkent Aşkabat'ta bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Ataguliev ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bolat, "Dost ve kardeş Türkmenistan'a gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nökergulı Ataguliev ile ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Türkmenistan ile; ticari ve ekonomik alanlar başta olmak üzere, karşılıklı fuar organizasyonları düzenlenmesi ve katılım, yatırım forumları, sektörel paneller ile ikili iş görüşmeleri organizasyonlarının düzenlenmesi konularında mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Ticaretten müteahhitliğe, ortak yatırımlardan enerjiye, ulaştırmadan turizme kadar ekonominin her alanında iki ülke ilişkilerini daha da ileriye taşıma konusunda birlikte çalışmaya karar verdiklerini belirten Bolat, "Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve vizyon doğrultusunda gelişen ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimize yönelik kapsamlı istişarelerde bulunduk. Türkmenistan ile 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz 2,2 milyar dolarlık ticaret hacmini, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak için çalışmalarımıza tüm gayretimizle devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

