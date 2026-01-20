Ömer Çelik'ten Kanlı Yanvar Anması - Son Dakika
Ömer Çelik'ten Kanlı Yanvar Anması

20.01.2026 16:39
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kanlı Yanvar'da hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve saygıyla anarak, Azerbaycan'ın yanlarında olduklarını belirtti. Çelik, şehitlerin aziz hatıralarını kalplerinde yaşattıklarını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kanlı Yanvar'da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

AK Parti'li Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanlı Yanvar'da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Aziz hatıralarını kalbimizde yaşatıyoruz. Kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındayız" dedi.

