AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kanlı Yanvar'da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz" dedi.
AK Parti'li Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanlı Yanvar'da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Aziz hatıralarını kalbimizde yaşatıyoruz. Kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındayız" dedi.
Son Dakika › Güncel › Ömer Çelik'ten Kanlı Yanvar Anması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.