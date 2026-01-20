Ömer Çelik\'ten Kanlı Yanvar Anması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kanlı Yanvar'da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

AK Parti'li Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanlı Yanvar'da hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Aziz hatıralarını kalbimizde yaşatıyoruz. Kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındayız" dedi.