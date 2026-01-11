Ömer Güleryüz Polonya'ya Transfer Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ömer Güleryüz Polonya'ya Transfer Oldu

11.01.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Güleryüz, Wisla Krakow'a transfer olarak Türkiye'den yurt dışına giden ilk ampute futbolcu oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Ömer Güleryüz, kariyerine Polonya ekiplerinden Wisla Krakow'da devam edecek.

1997 doğumlu "gol kralı" milli futbolcu, Başkent Ampute Futbol Gücü Kulübünden Polonya temsilcisine transfer oldu.

2021 ve 2024 Avrupa şampiyonalarında gol krallığına ulaşan ve "en değerli oyuncu" ödülüne layık görülen Ömer Güleryüz, bu transferle birlikte Türkiye'den yurt dışına profesyonel olarak transfer olan ilk milli ampute futbolcu ünvanını aldı.

Golcü futbolcu Ömer Güleryüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa süre içinde Polonya'ya giderek yeni takımıyla çalışmalara başlayacağını belirtti.

Ampute milli futbolcu Ömer, transferiyle ilgili "Ampute futbol kariyerimde yeni ve tarihi bir sayfa açıyorum. Türkiye'den yurt dışına transfer olan ilk ampute futbolcu olmanın gururunu yaşayarak, Wisla Krakow gibi köklü bir kulübün formasını giyeceğim." dedi.

Bugüne kadar Avrupa ve dünya sahnelerinde elde ettiği şampiyonluklar, gol krallıkları ve bireysel ödüllerle Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını dile getiren Ömer, "Şimdi bu tecrübeyi ve mücadele ruhunu Avrupa'nın önemli kulüplerinden birinde sahaya yansıtma zamanı. Bu transfer sadece benim için değil, Türk ampute futbolu adına da güçlü bir adımdır. Sahada verdiğim her mücadelede ülkemi temsil etmenin sorumluluğunu taşıyacağım. Wisla Krakow formasıyla yeni başarılar elde etmeye hazırım. Bu süreçte bana destek olan Başkent Ampute Futbol Gücü Kulübüne teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer Güleryüz'ün yeni takımı Wisla Krakow, ampute futbol branşında uluslararası turnuvalara düzenli olarak katılan kulüpler arasında bulunuyor. Wisla Krakow, 2024 yılında Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü.

Ankara'da düzenlenen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde ise Alves Kablo Ampute Futbol Takımı, finalde Polonya ekibi Wisla Krakow'u yenerek kupayı kazanmıştı. Bu maçta Alves Kablo adına mücadele eden Ömer, 2 gol atmıştı.

Ampute Futbol Süper Lig'de bu sezon da etkili bir performans ortaya koyan milli oyuncu, görev aldığı 8 maçta 8 gol kaydetti.

Kaynak: AA

Wisla Krakow, Türkiye, Polonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Güleryüz Polonya'ya Transfer Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler

16:12
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 17:00:58. #7.11#
SON DAKİKA: Ömer Güleryüz Polonya'ya Transfer Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.