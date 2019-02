Ömer Günel; "Belediye Meclis Üyeleri Aday Listemiz Her Kesimi Kucakladı"

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, açıklanan belediye meclis üyesi adayı listelerine gelen yorumları değerlendirdi.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, açıklanan belediye meclis üyesi adayı listelerine gelen yorumları değerlendirdi.



Günel, yaptığı açıklamada; "Seçim çalışmalarım sırasında bulunduğum her ortamda bir söz verdim. İlçe örgütümüz ile birlikte belediye meclis üyesi aday listemizi hazırlarken herkes tarafından kabul ve onay görecek bir liste oluşturacağız dedim. Hatta tam olarak bir kompozisyon oluşturduğumuzu ve bu kompozisyonun herkes tarafından tamamı olmasa bile ya giriş ya gelişme ya da sonucunun beğenileceğini ifade ettim.



Dün akşam üzeri listemizi açıkladık. Sloganımız 'Halkın Başkanı, Halkın Meclisi'. Listelerimizle ilgili gelen yorumlar bunu başardığımızı gösterdi. Kuşadası'nın her kesimini ifade eden, Kuşadası dokusuna uygun, Kuşadası'nın turizm kimliğini ve geleceğini ön plana çıkaran ancak her türlü iş kolunu kucaklayan genç ve kadın dengesini koruyan, listemizin beğenilmesinden son derece mutluyuz.



Halkın başkanı, halkın listesi ile daha güçlü ve daha güzel bir Kuşadası için her kesimi kucaklayarak sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyarak var gücümüz ile kentimiz için çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AYDIN

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Belediye Başkan Adayı, Adaylık Parasını Yatıramayınca Gözyaşlarına Boğuldu

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oy İstediği Anları Anlattı

CHP, İYİ Parti ve HDP İttifakı Afişi Montaj Çıktı

Tanzim Kuyruğuyla Alay Eden CHP'lilere İmamoğlu'ndan Tepki: Yanlış Buluyorum!