Ömer Günel; "Esnafın Yüzü Bizimle Gülecek"

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CHP İstanbul Adayı İmamoğlu, HDP ile İttifak İddialarına Son Noktayı Koydu

CHP'de Hesaplaşma Sürüyor! Muharrem İnce Hazırlık Yapıyor

İstifa Eden Kazakistan Devlet Başkanı'nın Yerine Gelen İsim Belli Oldu