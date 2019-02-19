Son Dakika Haberleri: Ömer Günel Kademe Amirliği Personeliyle Kahvaltı Yaptı

Ömer Günel Kademe Amirliği Personeliyle Kahvaltı Yaptı

42 dakika önce

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kuşadası Belediye Destek Hizmet Müdürlüğü Kademe Amirliği personeli ile sabah kahvaltısında buluştu.

Ömer Günel Kademe Amirliği Personeliyle Kahvaltı Yaptı, System.String[]
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kuşadası Belediye Destek Hizmet Müdürlüğü Kademe Amirliği personeli ile sabah kahvaltısında buluştu.

Daha önceki ziyaretinde kahvaltı sözü veren Günel bu tip buluşmaların ileride daha sık tekrarlanacağını dile getirdi.

Ömer Günel kahvaltı sonrasında işçilere, "Kuşadası halkı ile en çok temas içinde olan en önemli birimlerden birisiniz. Sizin mutluluğunuz ve huzurlu çalışma ortamınız benim için çok önemli. Siz mutlu olmalısınız ki Kuşadası halkına daha sağlıklı hizmet verebilesiniz. Benim telefon numaram hepinizde var. Beni çekinmeden her türlü sorununuz için bugün olduğu gibi başkan seçildiğimde de arayabilirsiniz. Bu konuda bir çekinceniz lütfen olmasın." dedi.

Günel, "Bir süre sonra her şeyi yoluna koymuş, sorunlarımızı değil Kuşadası'na daha iyi hizmeti nasıl verebilirizi konuşuyor olacağız. Belediyemizi öyle bir hale getireceğiz ki tüm işler sisteme bağlanmış saat gibi tıkır tıkır çalışıyor olacak. Bu ziyaretlerim belediye başkanlığım döneminde daha sık olacak. Her zaman dirsek teması içinde kalacağız. Bunun sözünü veriyorum sizlere." diyerek kademe amirliğinden ayrıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:32 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kuşadası, Ömer Günel, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Tanzim Satışlara Yönelik Eleştirilere Yanıt: O Görüntüler Onlara Geçmişi Hatırlatıyor CHP'li Başkan Melih Meriç, Başına Silah Dayandığı İçin İstifa Etmiş

Kılıçdaroğlu, Kürsüden Erdoğan Posteri Önünde Çöp Toplayan Kadının Fotoğrafını Gösterdi CHP Seçim Otobüsü, Tanzim Çadırı Önünde Barış Manço'nun "Domates, Biber, Patlıcan" Şarkısını Çaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:14:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ömer Günel Kademe Amirliği Personeliyle Kahvaltı Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]