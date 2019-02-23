Ömer Günel; "Sanayi Esnafımız Bizimle Hizmet Alacak"

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, esnaf ziyaretleri kapsamında Kuşadası Sanayi Sitesini ziyaret etti.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, esnaf ziyaretleri kapsamında Kuşadası Sanayi Sitesini ziyaret etti.



Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu tarafından karşılanan Ömer Günel, "Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız dedik ve yeniden Kuşadası Sanayi Sitesi esnaflarımızın kapısını çaldık. Tüm esnaflarımızı kapı kapı dolaşarak sorunlarını ve isteklerini dinledik. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışarak, sanayi sitesindeki yol yapımı projelerimizi en hızlı şekilde eyleme dökeceğiz ve sanayi esnafımızın en büyük sorunlarından biri olan yol yapımlarını en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Ayrıca sanayi sitesi içindeki pis su borularının değişimini de ASKİ programına aldırıyoruz. Toplam 51 adet boru değişimi seçimlerden sonra ivedilikle yapılacaktır. Sanayi sitesindeki her esnaf bizim için önemlidir. Esnaf kardeşlerimizin sorunlarını yönetim aracılığı ile koordineli olarak çözeceğiz. Kuşadası Sanayi Sitesi hak ettiği hizmetleri bizim dönemimizde eksiksiz ve zamanında alacak" dedi. - AYDIN

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