İş yerindeki patlamada bir kolu ve ayağını kaybeden genç yüzmeyle hayata tutunacak - Son Dakika
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İş yerindeki patlamada bir kolu ve ayağını kaybeden genç yüzmeyle hayata tutunacak

11.08.2022 11:21
İş yerindeki patlamada bir kolu ve ayağını kaybeden genç yüzmeyle hayata tutunacak

ÖMER YASİN ERGİN/OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da çalıştığı sanayi sitesindeki iş yerinde meydana gelen patlamada bir kolu ve ayağını kaybeden 17 yaşındaki Muharrem Kavala, yeni tanıştığı yüzmeyle engelini aşmaya çalışıyor.

ÖMER YASİN ERGİN/OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da çalıştığı sanayi sitesindeki iş yerinde meydana gelen patlamada bir kolu ve ayağını kaybeden 17 yaşındaki Muharrem Kavala, yeni tanıştığı yüzmeyle engelini aşmaya çalışıyor.

3. Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde 24 Mart'ta sanayi tüpünden kaynaklandığı belirlenen, 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan yaralı kurtulan 9 kişiden biri de Muharrem Kavala oldu.

Meslek öğrenip kendi işini kurma hedefiyle geçen yıl çalışmaya başladığı torna dükkanında yaşanan patlama, Kavala'nın hayallerini yarım bıraktı.

Sağ kolunu ve sol ayağını kaybettiği patlamanın ardından bedensel engelli olarak yaşamını sürdürmeye başlayan Kavala, psikolojik sıkıntılar yaşadı.

Hayata küsen Kavala'nın yaşamı, tesadüfen tanıştığı yüzme antrenörü Mehmet Yazar sayesinde değişiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce açılan yüzme kursuna katılan Kavala, haftada 3 gün ağabeyinin yardımıyla tekerlekli sandalyesiyle havuza gidiyor.

Mehmet Yazar'ın antrenörlüğünde yüzme öğrenen Kavala, bu sayede sıkıntılarını geride bırakmaya başladı.

Kavala, kaslarının gelişmesini sağlayan, öz güvenini artıran yüzmede sportif başarı da sağlamak istiyor.

"Şu an psikolojim daha iyi"

Kavala, AA muhabirine, iş yerinde çalışırken bir anda büyük bir patlama yaşandığını, gözlerini açtığında yerde olduğunu ve nefes almakta zorlandığını anlattı.

"Kolumu oynatmaya çalıştım ama oynatamadım. Daha sonra ayağıma ve koluma kemer bağladılar kanın durması için." diyen Kavala, hastaneye kaldırıldığını ve yaklaşık 5 saat ameliyatta kaldığını söyledi.

Hastanedeki odasında gözlerini açtığında kolunun ve ayağının olmadığını görünce psikolojisinin bozulduğunu belirten Kavala, şunları kaydetti:

"Hiç kimseyle konuşmuyordum. Canım çok sıkılıyordu. Eski arkadaşlarım sürekli yanıma geliyordu. Ben de onların yanına gittiğimde Mehmet hoca beni gördü, 'Yüzmeye gelir misin?' dedi. 'Gelirim.' dedim. Havuza gelmeden önce ayağım ödem tutmuştu. Hem kaslarımı çalıştırmak hem de yüzmek için kurslara başladım. Önceden yüzmeyi hiç bilmiyordum. Bir defasında boğulma tehlikesi yaşadıktan sonra suyu hiç sevmiyordum. Hocam sağ olsun, yüzmeyi öğretti. Şu an psikolojim daha iyi. Hedefim yüzmede Türkiye şampiyonu olmak."

"Hedefimiz Muharrem'i Türkiye şampiyonalarına hazırlamak"

Yüzme antrenörü Mehmet Yazar da evinin balkonunda otururken bahçede bazı gençlerin tekerlekli sandalyede oturan biriyle konuştuğunu gördüğünü, gencin yanına giderek sohbet ettiğini belirtti.

Tanıştığı Muharrem Kavala'nın yaşanan patlamanın ardından moral ve motivasyonunun kaybolduğunu gözlemlediğini dile getiren Yazar, "Ona 'Muharrem yüzmeyi biliyor musun, seni havuza götürürsem yüzmek ister misin?' diye sordum. 'Yüzmeyi bilmiyorum.' dedi. 'Sana öğretirim.' dedim. 'Olur hocam.' dedi. O an yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi." ifadelerini kullandı.

İlk derste bayağı zorlandıklarını anlatan Yazar, Kavala'nın yeteneğini görünce daha fazla çalışmaya başladıklarını söyledi. Yazar, "Haftada 2 gün olan dersi 4 güne çıkardık. Şu ana kadar serbest stilde yüzme öğretmeyi başardık. Ancak asıl hedefimiz Muharrem'i Türkiye şampiyonalarına hazırlamak. Muharrem eğitime başladığımızda kimseyle konuşmayan, içine kapanık bir gençti. Yüzmeyle tanıştıkça mutluluğu arttı, daha sosyal biri oldu." dedi.

Kavala'daki değişimi gördükçe zorluğun yerini mutluluğa bıraktığını dile getiren Yazar, Muharrem Kavala'yı Diyarbakır'a madalyalar kazandıracak bir sporcu olarak yetiştirmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Mehmet Yazar, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yerindeki patlamada bir kolu ve ayağını kaybeden genç yüzmeyle hayata tutunacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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