OMÜ'de sağlık işçileri bordrolarıyla eylem yaptı - Son Dakika

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Samsun Şubesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında yapılan toplu görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine işçiler eylem yaptı.

Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde toplanan işçiler, güvenlik güçlerinin önlemleri altında ellerindeki Türk ve sendika bayrakları ile Rektörlük binasına kadar sloganlar atarak yürüdü.

Burada grup adına açıklamalarda bulunan Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Samsun Şube Başkanı İrfan Kalyoncu, sağlık emekçilerinin haklarının ödenmesini istedi.

Kalyoncu, 4-D statüsündeki işçilerin aynı işi yapan diğer işçilerle aynı maaşı alamadığını, toplu görüşmelerde işçilerin maaş ve sosyal haklarda konusunda kayıplar yaşadığını ifade ederek, eşit işe eşit maaş istediklerini, OMÜ yönetiminin isteklerini karşılayarak uzlaşacaklarına inandıklarını belirtti.

Eylem, işçilerin maaş bordrolarını Rektörlüğe bırakmasının ardından sona erdi.