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OMÜ mezunları bir araya gelerek tiyatro ekibi kurdu - Son Dakika

OMÜ mezunları bir araya gelerek tiyatro ekibi kurdu

11.12.2021 12:23
OMÜ mezunları bir araya gelerek tiyatro ekibi kurdu

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) çeşitli fakülte ve yüksekokullarından farklı yıllarda mezun olan bir grup bir araya gelerek tiyatro ekibi kurdu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) çeşitli fakülte ve yüksekokullarından farklı yıllarda mezun olan bir grup bir araya gelerek tiyatro ekibi kurdu.

OMÜ'den mezun olan hekim, elektrik mühendisi, öğretmen, ziraat mühendisi, hemşire gibi farklı mesleklerde görev alan 20 kişi, mezun oldukları üniversitenin adını taşıyan OMÜ Tiyatro'yu kurarak çalışmalara başladı.

Üniversitede öğrencilik yıllarında tiyatro etkinliğinde bulunan grup, ilk oyunları olacak Haldun Taner'in "Ayışığında şamata" adlı oyunu sahneye taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gündüz mesleklerini icra eden tiyatro ekibi, haftanın iki günü akşamları da sahnede oyunlarına hazırlanıyor.

Oyunun yönetmenliğini yapan Oğuzhan Yurt, AA muhabirine, kendisinin mühendis olduğunu, farklı meslek gruplarında görev yapan OMÜ mezunları olarak bir araya gelerek tiyatro ekibi kurduklarını söyledi.

Yaklaşık 5 ay sonra ilk oyunlarıyla sanatseverlerin karşısına çıkacaklarını dile getiren Yurt, ilkbahar ve yaz aylarında da turneye çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

OMÜ'de öğrencilik yıllarında tiyatro gösterilerinde sahne aldığını anlatan öğretmen Hülya Sadiye Doğan ise tiyatro sayesinde kişisel gelişimine de katkı sağladığını vurguladı.

Tiyatro sayesinde yorgunluktan ve stresten de arındığına işaret eden Doğan, "Yoğun iş temposunun ardından tiyatro çalışmalarına gelince kendimi daha mutlu ve huzurlu hissediyorum. Farklı insanlarla farklı bir çalışmanın içinde olmak ayrı bir duygu. Severek ve isteyerek buradayız. Kendimiz için güzel bir etkinlik içindeyiz." dedi.

OMÜ mezunları bir araya gelerek tiyatro ekibi kurdu
OMÜ mezunları bir araya gelerek tiyatro ekibi kurdu
OMÜ mezunları bir araya gelerek tiyatro ekibi kurdu
OMÜ mezunları bir araya gelerek tiyatro ekibi kurdu
OMÜ mezunları bir araya gelerek tiyatro ekibi kurdu

Ziraat Mühendisi, Haldun Taner, Tiyatro, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OMÜ mezunları bir araya gelerek tiyatro ekibi kurdu - Son Dakika


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