OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal: "Araştırma üniversitesi olma hedefimizi sürdürüyoruz" - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversite olarak ortayla koydukları stratejik hedefler doğrultusunda başlattıkları araştırma üniversitesi olma hedeflerini sürdürdüklerini belirtti.

Ünal, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gazetecilerle bir araya gelerek, OMÜ için ortaya koydukları hedefleri anlattı.

Üniversite olarak kalite çalışmalarına önem verdiklerinin altını çizen Ünal, "OMÜ olarak başarı çıtamızı yüksek tutuyoruz. Araştırma üniversitesi olma hedefimizi sürdürüyoruz. Üniversite, şehir, iş dünyası ile birlikte hareket ediyoruz. Dünyadaki gelişmeleri dikkate alıyoruz. İstihdam alanlarının beklentilerini karşılayan yeterlilik ve donanıma sahip nitelikli öğrenciler yetiştirmek amacıyla eğitimde revizyona gittik. 19 fakülte, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 1 konservatuar ve 26 uygulama araştırma merkezinde çalışma yürütüyoruz." dedi.

Sağlık alanında Türkiye'nin en güçlü ve kökü üniversitelerinden biri olduklarını ifade eden Ünal, özellikle yaşanan salgın sürecinde bütün sağlık çalışanlarıyla özverili şekilde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Hastalara sundukları hizmetleri kaliteli hale getirmek için teknolojinin verdiği bütün imkanları sonuna kadar kullanmaya gayret gösterdiklerine işaret eden Ünal, şunları kaydetti:

"OMÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesinin dijital haritasının çıkarılması, eğitim ve sağlık alanında verdiği hizmetlerin daha nitelikli hale getirilmesini sağlayacak bir sistemin kurulması için ilk adımı attık. TEKNOPARK'ın katkılarıyla geliştirilecek dijital sistemle birlikte hastanemizin randevu sistemi iyileştirilerek daha kullanışlı ve daha iyi hizmet sunar hale getirilecek. Sadece Tıp Fakültesi Hastanesinin yanında sağlık alanında Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi yılda 300 bin hastaya hizmet veriyor. Ayrıca Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanemiz de her geçen gün büyüyen ve gelişen kapasitesiyle bütün Karadeniz ve yakın İç Anadolu Bölgesi'ne hizmet sağlıyor."

OMÜ'nün yeni dönemde değişim sürecine girdiğine vurgu yapan Ünal, "Üniversitemizde Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine ivme ve canlılık kazandırmak istiyoruz. Bu amaçla bilimsel araştırmalar konusunda iletişimin sağlıklı yürütülmesi adına Ar-Ge koordinatörlüğü kuruyoruz. Ar-Ge konusunda akademisyenlerimizi teşvik etmek için bütçe hiç olmadığı kadar yukarıya taşınacak. Ayrıca dış kaynaklı projelerin sayısının daha da artırılması için özel çaba sarf ediliyor. Bunları yapabilmek için gerekli insan kaynağı ve teknolojik altyapı üniversitemizde mevcut." diye konuştu.