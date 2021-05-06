OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sullivan: "Fındıkta ilaçlama zamanı" - Son Dakika

OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sullivan: "Fındıkta ilaçlama zamanı"

06.05.2021 10:59
OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sullivan:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahat Sullivan, fındık kozalak akarlarına karşı kimyasal ilaçlamanın mayıs ayının ilk haftasında mutlaka yapılması gerektiğini bildirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahat Sullivan, fındık kozalak akarlarına karşı kimyasal ilaçlamanın mayıs ayının ilk haftasında mutlaka yapılması gerektiğini bildirdi.

Sullivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık kozalak akarlarına karşı mücadelenin bu hafta için başlaması ve bir hafta içinde de tamamlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 702 bin hektar alanın üzerinde fındık üretimi yapıldığını belirten Sullivan, Türkiye'nin, fındık üretimi bakımından ilk sıralarda yer almasına rağmen birim alandan alınan verimin oldukça düşük olduğunu ifade etti.

Fındıkta birim alandan alınan verimi etkileyen en önemli etkenlerin başında fındık zararlıları olarak bilinen kozalak akarlarının geldiğine işaret eden Sebahat Sullivan, "Üreticilerimiz kozalak akarına karşı mart ayında ilaçlama yapıyor. Bu dönemde yapılan kimyasal mücadelenin bir faydası yok çünkü kozalaklar tomurcuk halinde. İlaçlamanın fayda sağlaması için açılmaları ve içindeki akarların yumurtlama döneminde olması gerekiyor. Hava sıcaklığının 18 derece ve üzerinde olması da önemli. İlaçlama mayıs ayının başında yapılmalıdır. En uygun ilaçlama dönemi bu dönemdir. Bu dönem dışında yapılan kimyasal ilaçlamaların bir faydası bulunmamaktadır." dedi.

Sullivan, fındığa en büyük zararı kozalak akarlarının verdiğine işaret ederek bu yıl fındık bahçelerinde aşırı miktarda kozalak akarına rastlandığını, en iyi mücadelenin ise doğru zamanda yapılacak doğru ilaçlama olduğunu kaydetti.

Fındık zararlılarının son yıllarda özellikle sahil kesimi başta olmak üzere yayılarak çok önemli ekonomik kayıplara neden olduğunu vurgulayan Sullivan, şunları dile getirdi:

"Son yıllarda yoğunluk gösteren bu zararlıyı kontrol altına almak için bu dönemde yapılacak ilaçlı mücadele faydalı olacaktır. Verim artışı sağlayacaktır. Samsun, Ordu, Trabzon, Giresun ve Sakarya'daki fındık bahçelerinde anormal derecede kozalak yoğunluğu bulunuyor. Bu dönemde fındık uç sürgünleri 4-4,5 yapraklı, yeni tomurcuklar toplu iğne başının yarısı, yeni gelişen meyveler de mercimek büyüklüğündedir. Tomurcuklar nisan ayı sonu ve mayıs ayının ilk haftasında açmaya başlar. Dolayısıyla bu dönemde yapılan kimyasal mücadelede ilaç, kozalakların içine nüfuz ederek akarlara karşı etkili olur. Mart ayı içinde yapılan ilaçlama, üreticileri ekonomik açıdan zarara uğratmaktadır. Fayda sağlamadığı için bir ay sonra ikinci kez ilaçlama yapılması gerekecektir. Ayrıca bu dönemdeki ilaçlama doğa için faydası bulunan diğer canlıların yok olmasına da neden olmaktadır."

İlaçlamalarda 100 litre suya 500 gram dozunda ıslanabilir kükürt veya 100 litre suya 25 mililitre dozunda uygun ilaç kullanılması gerektiğine de dikkati çeken Sullivan, "İlaçlamalarda dikkat edilmesi gereken husus, ilaçların bitkinin her tarafını ıslatacak şekilde yapılmasıdır. İlaçlamaların kesinlikle sabah erken veya öğleden sonra geç vakitlerde yapılması, güneşli havalarda öğle üzeri ilaçlama yapılmaması gerekmektedir. Öğle üzeri ilaçlama yapılması durumunda bitkide yanıklar oluşmaktadır." ifadesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sullivan: 'Fındıkta ilaçlama zamanı' - Son Dakika


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