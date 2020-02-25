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Ona 'anti-Greta' diyorlar: İklim krizini reddedenlerin yeni sesi Naomi Seibt kimdir?
6 saat önce
İklim aktivisti Greta Thunberg kısa zamanda başta gençlerde olmak üzere iklim kriziyle ilgili farkındalık yaratmayı başardı. Buna karşı iklim şüphecileri karşı tezleri savunan genç aktivist Naomi Seibt'ı destekliyor
Seibt kimdir, neleri savunuyor, kimler tarafından destekleniyor?
TIME dergisinin yılın kişisi seçtiği iklim aktivisti Greta Thunberg kısa zamanda başta gençlerde olmak üzere 'iklim krizi' ile ilgili dünyada farkındalık yaratmayı başardı.
Thunberg katıldığı etkinliklerde, bilimsel araştırmalara dayanarak, devletlere küresel ısınmaya karşı önlemler almaya davet ederken, bazı gruplar 17 yaşındaki genç kızın çevreciler tarafından manipüle edildiğini iddia ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:27
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