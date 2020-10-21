Önal'dan futbol okullarına ziyaret - Son Dakika

Önal'dan futbol okullarına ziyaret

21.10.2020 11:04
Önal'dan futbol okullarına ziyaret, System.String[]

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Adayı Mutlu Önal ve beraberindeki heyet kentte değişik bölgelerinde faaliyet gösteren ve geleceğin yıldızlarının yetişmesinde ilk adım olan futbol okullarına ziyarette bulundu.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Adayı Mutlu Önal ve beraberindeki heyet kentte değişik bölgelerinde faaliyet gösteren ve geleceğin yıldızlarının yetişmesinde ilk adım olan futbol okullarına ziyarette bulundu.

Kayseri ASKF Başkan Adayı Mutlu Önal, Kayseri'de farklı bölgelerde geleceğin futbolcularını yetiştiren futbol okullarını ziyaret etti. Ziyarette minik futbolcular ile sohbet eden Önal, sporcularla kitap hediye etti ve "kitapla zihin, sporla beden eğitiminin" önemine vurgu yaptı. Sporcular ve antrenörlerle fotoğraf çektiren Önal, "Her branşta spor okulları, geleceğin yıldızlarlarının sporla tanıştığı ilk adımdır, memleketimizin çocuklarına emekleri için spor okullarında görev yapan tüm emektarlara minnettarız. Küresel salgın nedeniyle "evde kal" çağrılarına duyarlılık gösteren çocuklarımızın antrenmalara başladığını görmek sevindirici bir gelişme. Bizi Kayserispor Futbol Okulları'nda misafir eden şehrimizin çatısı Kayserispor Kulübüne, Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'na ve yönetimine teşekkür ederiz. Şehrimizdeki tüm spor okullarına çocuklarımıza kendi çocukları gibi baktıkları için ve misafirperverliklerinden ötürü ne kadar teşekkür etsek az, inşallah ziyaretlerimiz sürecek" dedi. - KAYSERİ

Önal'dan futbol okullarına ziyaret
Önal'dan futbol okullarına ziyaret
Önal'dan futbol okullarına ziyaret

Kayserispor, Kayseri, Futbol, Kitap, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Önal'dan futbol okullarına ziyaret - Son Dakika Spor

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