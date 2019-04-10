Onarım Yaptıkları Çatı Çöktü: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde onarım yaptıkları çatının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Rize
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:36 Kaynak: İHA
'nin Çayeli
ilçesinde onarım yaptıkları çatının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Çayeli ilçesi Madenli
Beldesi'nde bulunan Habiboğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın çatı onarım işini yapan Osman K., Mehmet A. ve İbrahim T. çalışma sırasında çatının çökmesi sonucu çatıdan düştü. Osman Keskin
olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet A. ve İbrahim T. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Çayeli Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
(Kubilay Ateş/İHA)
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