Son Dakika Haberleri: Önce oğulları, şimdi de kızlarını aynı yerde kaybettiler...Küçük kız 6. kattan böyle düştü
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Önce oğulları, şimdi de kızlarını aynı yerde kaybettiler...Küçük kız 6. kattan böyle düştü

6 saat önce

Önce oğulları, şimdi de kızlarını aynı yerde kaybettiler.

Önce oğulları, şimdi de kızlarını aynı yerde kaybettiler...Küçük kız 6. kattan böyle düştü

Ailenin 3 yıl önce oğullarının da aynı yerden düşerek öldüğü öğrenildi

RİZE - Rize'de 6. katın penceresinden düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Ailenin yaklaşık 3 yıl önce oğullarının da aynı yerden düşerek öldüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6. katında oturan Medet, Emine H. çiftinin 4 yaşındaki kızı Fatma Nur H., pencereden düştü. Ağır yaralanan küçük Fatma Nur kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin, Harun adlı çocuklarının da yaklaşık 3 yıl önce aynı yerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Önce oğulları, şimdi de kızlarını aynı yerde kaybettiler...Küçük kız 6. kattan böyle düştü

Fatma Nur, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:30 Kaynak: İHA
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