Son Dakika Haberleri: Önce sandık sonra nikah
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Önce sandık sonra nikah

3 dakika önce

Başakşehir'de, dünya evine girecek çift, düğün salonundan önce yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için sandık başına geldi.

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Başakşehir'de, dünya evine girecek çift, düğün salonundan önce yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için sandık başına geldi.
Akşam saatlerinde nikah masasına oturacak damat Mustafa Ermiş ile gelin Ayşe Zeynep İncekaya, yenilenen seçimde oy vermek için Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesine gelerek 1131 numaralı sandıkta oy kullandı.
Ayşe Zeynep İncekaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir günde oy kullanmanın değişik bir duygu olduğunu söyledi.
"Gelinlikle oy kullanmak çok değişik bir duygu"
Düğün töreni öncesinde vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanmaya geldiğini ifade İncekaya, şunları söyledi:
"Düğün tarihimizi yaklaşık 7 ay önce belirlemiştik. Seçime denk gelmesi bizim için de enteresan oldu. Gelinlikle oy kullanmak çok değişik bir duygu. Oy kullandığım okulda ilgi odağı olduk, o da değişik bir deneyim oldu bizim için. İstanbul için her şeyin hayırlısı olsun. Oyumuzu kullanıp nikaha gideceğiz. Seçim yasakları kalktıktan sonra düğün eğlencemiz olacak."
Damat Mustafa Ermiş de nikaha gitmeden önce oy kullanmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu belirterek, sorumlu bir vatandaş olarak sandık başına geldiklerini, herkesin de vatandaşlık görevini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.
Ermiş, "En mutlu günümüz. Ayrıca görevimizi yerine getirip oyumuzu kullanmayı ihmal etmediğimiz için de ayrıca mutluyuz. Şimdi oyumuzu kullandık, buradan nikah salonuna gideceğiz akşam da düğün eğlencemiz olacak. Düğünümüz de seçim de hayırlı olsun." diye konuştu.
Genç çift, oy kullanmaya gelen vatandaşların da ilgi odağı oldu.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:46 Kaynak: AA
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