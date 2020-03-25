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Önceki öngörüleri tutmuş Nobel ödüllü biyofizikçi Levitt: Salgının sonu yakın
6 saat önce
Stanford Üniversitesi'nde çalışan Nobel ödüllü Biofizikçi Michael Levitt koronavirüsün kısa süre içerisinde ortadan kaybolacağı öngörüsünde bulundu.
Stanford Üniversitesi'nde çalışan Nobel ödüllü Biofizikçi Michael Levitt koronavirüsün kısa süre içerisinde ortadan kaybolacağı öngörüsünde bulundu.
2013 Nobel Kimya ödülünün sahibi olan Levitt daha önce de Çin'deki salgının en kötü döneminin geride kaldığını ve artık durumun düzelmeye başlayacağını diğer bilim insanlarından önce söylemişti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:17
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