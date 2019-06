HAKAN FİRİK - Uyuşturucu bataklığından kurtulmak için "ilaçsız" yöntemi tercih ederek bir vakfın Balıkesir 'in Edremit ilçesindeki tesisinde uyguladığı programa devam eden 25 yaşındaki genç, "Önceki yaşamımda yaşayan biri ölü gibiydim." diye özetlediği eski günlerini geride bırakıp tertemiz bir hayata başladı."İlaçsız Uyuşturucu Rehabilitasyon Programı" (Narconon), merkezi Ankara 'da bulunan Kurtuluş Vakfınca 6 yıldır uygulanıyor.İlçenin kırsal Zeytinli Mahallesi'nde, Kazdağları 'nın eteklerinde zeytinlikler arasındaki tesisteki programa katılan uyuşturucu ve alkol bağımlıları yeni bir hayata "Merhaba" diyerek gelecek planları kuruyor.Vakıftan aldığı destekle bağımlılıktan kurtulan gençlerden Hüseyin F. (25), AA muhabirine, tesiste uyuşturucuyu bıraktırmanın yanı sıra hayata bağlamakla ilgili de çalışmalar yapıldığını anlattı.Eğitmenlerden aldığı derslerde belli bir aşamaya geldiğini belirten Hüseyin F, "4 gün bırakma dönemim oldu. Sonra belirli aşamaları aşarak, uyuşturucuyla alakalı bir şey görmedim, duymadım. Sadece hayata bağlı olmam, hayatta bir adım önde gidebilmem için gereken şeyleri öğreniyorum." dedi.Hüseyin F, tamamen kendisi iradesiyle programda yürütülen çalışmalara katıldığını, bağımlılıktan kurtulmanın başkasının zorlamasıyla olmayacağını belirterek, şöyle devam etti:"Bundan önceki yaşamımda yaşayan bir ölü gibiydim aslında. Yaşıyordum evet, sabah yine kalkıyordum, yine yemek yiyordum ancak ne yediğim yemekten ne kalktığım sabahtan ne de güneşten bir tat alıyordum. Sadece yaşıyordum. Bir gün ölmek için her gün yaşıyordum. Hayatım tamamen bitmişti. Aile bağlarım kopmuştu. Özlem, duygu, sevgi, bunların hiçbirini anlamıyordum. Hepsi bana yabancı geliyordu.Buraya geldikten sonra her şey değişti. Buradaki rehberlik ve eğitim döneminden sonra artık aynaya bakmaktan korkmaz oldum, cesur oldum. Hayattan korkmuyorum, şu anda çok iyiyim. Ailem bana telefonda, 'Özlüyoruz seni.' dedi. Ben de onları özlediğimi hissettim. Bir özlem duygusu olduğunu hissettim kendimde. Ben de bir insanmışım. Robotlaşmıştım bundan öncesinde ama şimdi bir insanmışım, bunun farkına vardım.""İyi ki buraya gelmişim, iyi ki görmüşüm"Hüseyin F, Narconon ile tamamen hayata bağlandığını belirtti.Babasının daha önce tedavisi için uğraştığını, kendisinin hiçbir şey yapmadığını söyleyen Hüseyin F, "Babam beni tedavi kurumlarına yönlendirmeye çalışıyordu ve gidiyorduk. Zaten ailemin baskısından dolayı duruyordum o tedavi kurumlarında." ifadelerini kullandı.Hüseyin F, ilaçsız tedavi olabileceğini öğrenince Kurtuluş Vakfına başvurduklarını, aradan bir zaman geçince de "İyi ki buraya gelmişim, iyi ki görmüşüm." dediğini aktardı.Narconon'un kendisiyle yüzleşmesini de sağladığına dikkati çeken Hüseyin F, şunları kaydetti:"Ben askerliğini yapmış bir kişi olarak 3 saat, 6 saat nöbet tuttuğum oldu askeriyede. Tek başımaydım, yalnızdım. Kendimi sorgulamam için koskoca bir 6 saat vardı ama hiç kendimi sorgulayacağım vaktim olmadı çünkü elimde ya telefon ya da uğraşacağım başka şeyler oluyordu. Buraya geldim, televizyon yok, internet yok. Kitap okuyorum, kitap okurken kendimi sorguluyorum. Kitabın sayfalarında beni anlatan mesajlar oluyor. Oradan kendimi buluyorum ya da kitapta anlatılan bazı mesajlarda eksik yanlarım oluyor, onu fark ediyorum. Güzel manzaralar olduğu için gidiyorum manzaraya karşı oturuyorum, kendimi dinleme fırsatı oluyor. Kendimi dinledikten sonra da eksik yanlarımı, tamamlamam gereken yanlarımı buluyorum ve hayatıma yön vermek için daha da kolaylaştırma moduna giriyorum."