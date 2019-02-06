Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Denizli
'de, İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
İl merkezi ve ilçelerde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje dolayısıyla etkinlikler yapıldı.
Denizli Valisi Hasan Karahan
, Lise Caddesi üzerinde bulunan 100. Yıl Mehmetçik Ortaokulu önünde yapılan etkinlikte, öğrencilere yaya geçidinden nasıl geçeceklerini ve yayaların geçiş üstünlüklerini anlattı.
Vali Karahan ve beraberindekiler öğrencilerle yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti. Karahan ve emniyet yetkilileri, trafikte seyir halinde olan sürücülere "Yaya Öncelikli Trafik" kapsamında hazırlanan katalogları dağıttı.
Vali Karahan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018'de yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldığını söyledi.
Karahan, "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundalar. Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler 488 lira idari para cezası ile cezalandırılacak." dedi.
Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir
de İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildiğini hatırlattı.
Demir, "Ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek böyle bir kampanya başlatıldı. Etkin bir farkındalık sağlanması için bugün tüm illerimizde eş zamanlı olarak geniş katılımlı bir şekilde bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
-Trafikte yayalara öncelik Çal
ve Çameli
ilçelerinde de trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" adıyla başlatılan proje dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.
Çal Gazi İlkokulu önünde yapılan etkinlikte, Çal Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Tatar
, Emniyet Amiri Ergül Taşkıran
, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler, trafikte yaya geçinde yürüdü, seyir halindeki sürücülere "Yaya Öncelikli Trafik" kapsamında hazırlanan broşürleri dağıttı.
Çameli Kaymakamı İsmail Alsancak ve ilçe protokolünün katılımıyla Atatürk
İlk ve Ortaokulu önünde yapılan etkinlikte Kaymakam Alsancak ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan
, sürücü, öğrenci ve yayaları bilgilendirdi, broşür dağıttı. Okul öğrencilerinden seçilen 2 öğrenci, yaya geçişinde yaya ve öğrencilerin geçişi için araçlara komut verdi.