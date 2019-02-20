Son Dakika Haberleri: Öncüpınar Sınır Kapısı Yenileniyor

Öncüpınar Sınır Kapısı Yenileniyor

1 saat önce

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda gümrük kapılarının modernizasyonu kapsamında onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda gümrük kapılarının modernizasyonu kapsamında onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Öncüpınar Sınır Kapısı'nda geçen yıl başlayan çalışmalar kapsamında bir yandan giriş ve çıkış peronlarının söküldüğü, diğer yandan da zemin düzleştirmesi yapıldığı görüldü.

Çalışmaların tamamlanması ve uygulanması planlanan yeni sitemle gümrük işlemlerinin daha hızlı ve kontrollü gerçekleştirilmesi ve başta ülke güvenliği olmak üzere, kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin arttırılması sağlanacak.

Devam eden yenileme çalışmalarının gelecek yıla kadar tamamlanması hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:40 Kaynak: AA

Kilis, Güncel
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