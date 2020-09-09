ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÖNDER İmam Hatiplililer Derneği Niğde Şube Başkanı Salih Yaşar, yönetim kurulu üyeleri, imam hatip lisesi mezunları ve aileleri, Niğde Adliyesine gelerek Erol Mütercimler hakkındaki suç duyurusu dilekçelerini savcılığa teslim etti.

Adliye çıkışında açıklama yapan ÖNDER Niğde Şube Başkanı Salih Yaşar, şunları kaydetti:

"İmam hatip okulları kurulduğu günden günümüze kadar Türkiye için çalışan, uğraşan ve emek veren nesiller yetiştirmiştir. İmam hatipler, ülkemizin ahlakı ve vicdanıdır. Mezunu olmaktan gurur duyduğum imam hatip liseleri ile ilgili hakaretlerde bulunan, zihniyetini belli eden Erol Mütercimler'i şiddetle kınıyor, imam hatip okulları üzerinden halkımızın benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi nedeni ile şahıs hakkında Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına dava dilekçelerimizi sunduk, yasal işlemleri başlatmış olup, yakın takipçisi olacağız."