Önemsenmeyen el yaralanmaları fonksiyon kayıplarına neden olabilir

KAYSERİ - Önemsenmeyen el yaralanmalarının ağır sonuçlara neden olabileceğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Emre Yurdakul, "Önemsiz kesi diye bir şey yok. Bazen hiç kanamayan bir santimetrelik bir kesinden bile damar, sinir ve tendon onarımı yaptığımız hastalarımız olmaktadır" dedi.

El yaralanmalarının daha çok iş ve ev kazalarında görüldüğünü belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Emre Yurdakul, bazen küçük olduğu için önemsenmeyen yaralanmaların vakit geçtikçe daha ciddi sorunlara yol açabileceğini, bu nedenle ilk müdahalenin çok önemli olduğunu ifade etti. Yurdakul, "Yanlış yapılan müdahale işlevsel uzuv kaybından, fonksiyon kaybına kadar birçok soruna neden olabilir. Özellikle ev kadınlarının mutfak işleri sırasındaki küçük hatalardan dolayı kaybedilen el fonksiyonları daha sonrasında ciddi bedensel fonksiyon kayıplarına neden olabilmektedir" dedi.

Avuç ve bilek içi yaralanmaları daha riskli

Özellikle avuç ve bilek içi yaralanmalarının önemli olduğuna dikkat çeken Yurdakul, tedavilerin mutlaka mikrocerrahi konusunda tecrübeli kliniklerde yapılması gerektiğinin altını çizdi. Yurdakul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle tendon, damar, sinir kesileri ilk etapta önemsiz gibi görünse de, parmakta hareket kaybı, his kaybı, dolaşım problemlerine yol açabilmektedir. Bunların da müdahalesinin el cerrahi konusunda tecrübeli kliniklerde yapılması gerekir. Elde oluşan her kesi önemlidir. Önemsiz kesi diye bir şey yok. bazen hiç kanamayan bir santimetrelik bir kesinden bile damar, sinir ve tendon onarımı yaptığımız hastalarımız olmaktadır."

İlk müdahale önemli

Uzuv kopması olmayan bir el yaralanmasında ilk yapılması gerekenin, temiz bir gazlı bez ya da temiz bir bezle kesilen yere kompres yapıp kanamayı durdurmak ve ardından bir acil servise ya da el cerrahi tecrübesi olan bir ortopedi kliniğine başvurmak olduğunu belirten Yurdakul, uzuv kopması durumunda yapılacak ilk müdahaleye dair şu bilgileri verdi:

"Uzuv kopmalarında en önemli husus, kopan uzvun güvenli bir şekilde; ıslak bir gazlı beze sarılıp poşete konulup, sonrasında tekrar buzlu bir poşetin içerisine yerleştirilerek hastaneye taşınmasıdır. Aksi takdirde ilk müdahalenin yanlış yapılmasından kaynaklanan uzuv kayıplarına çok sık rastlamaktayız. Bu şekilde taşıma yöntemi dokuların canlılığını uzatır ve bize zaman kazandırır. Her uzuv dikilecek diye bir şey yok, bu yaralanmanın tipine, derecesine, biçimine göre değişmektedir. Damar ve sinir yapılarının tamamen ezildiği, yeniden fonksiyon kazanamayacak şekilde hasar gördüğü uzuvların tedavisi daha zordur."

Basit yaralanmalarda hijyene dikkat

Uzuv kopması dışındaki basit denilebilecek yaralanmalarda da hijyene dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Yurdakul, "Uzuv kopması dışındaki, özellikle his kaybı, hareket kaybı olan yaralanmalarda paniğe kapılmadan, uygun bir zamanda, ilk üç gün içerisinde anormal bir kanama yoksa, ortopedi polikliniğine başvurabilirler. His kaybı, hareket kaybı, anormal kanama olmayan vakalarda yaralı bölgeyi temiz bir kompresle sarıp, pansuman takibi ile tedavi mümkündür" ifadelerini kullandı.

