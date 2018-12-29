Oneplus 5 ve Oneplus 5t Android Pie Güncellemesine Kavuşuyor
11 dakika önce
Android Pie Yılbaşı Gelmeden OnePlus 5 ve OnePlus 5T için Yayınlanıyor Nihayet OnePlus 5 ve OnePlus 5T Android Pie güncellemesi alıyor.
Android Pie Yılbaşı
Gelmeden OnePlus 5 ve OnePlus 5T için Yayınlanıyor
Nihayet OnePlus 5 ve OnePlus 5T Android Pie güncellemesi alıyor. Google
'ın en yeni işletim sistemi OnePlus cihazlarının kullanımına sunuluyor. Güncellemeler bu sabahtan itibaren başladı. OnePlus formlarındaki açıklamaya göre önümüzdeki bir kaç gün içinde ise tüm bölgelerdeki cihazların kullanımına sunulacak.
Android Pie resmi güncellemesi bu modeller için bir beta döneminden sonra geliyor. Kısa bir süre beta testleri yayımlandıktan sonra Çinli kullanıcılar resmi güncellemeye kavuştu. Bildiğiniz gibi 5 ve 5T kullanıcıları Android Pie için daha uzun süre beklemek zorunda kalırken, OnePlus 6 kullanıcıları bu güncellemeye hemen kavuşmuşlardı.
Android Pie yakında dönemde Galaxy S9
ve S9 Plus içinde Samsung
tarafından erken noel hediyesi olarak kullanıcılarının kullanımına sunuldu. Zira şirket bu güncellemeler için Ocak 2019'u hedef gösteriyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:45 Kaynak: Teknotalk.com
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