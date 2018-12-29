Son Dakika Haberleri: Oneplus 5 ve Oneplus 5t Android Pie Güncellemesine Kavuşuyor

Oneplus 5 ve Oneplus 5t Android Pie Güncellemesine Kavuşuyor

11 dakika önce

Android Pie Yılbaşı Gelmeden OnePlus 5 ve OnePlus 5T için Yayınlanıyor Nihayet OnePlus 5 ve OnePlus 5T Android Pie güncellemesi alıyor.

Oneplus 5 ve Oneplus 5t Android Pie Güncellemesine Kavuşuyor, System.String[]
Android Pie Yılbaşı Gelmeden OnePlus 5 ve OnePlus 5T için Yayınlanıyor


Nihayet OnePlus 5 ve OnePlus 5T Android Pie güncellemesi alıyor. Google'ın en yeni işletim sistemi OnePlus cihazlarının kullanımına sunuluyor. Güncellemeler bu sabahtan itibaren başladı. OnePlus formlarındaki açıklamaya göre önümüzdeki bir kaç gün içinde ise tüm bölgelerdeki cihazların kullanımına sunulacak.

Android Pie resmi güncellemesi bu modeller için bir beta döneminden sonra geliyor. Kısa bir süre beta testleri yayımlandıktan sonra Çinli kullanıcılar resmi güncellemeye kavuştu. Bildiğiniz gibi 5 ve 5T kullanıcıları Android Pie için daha uzun süre beklemek zorunda kalırken, OnePlus 6 kullanıcıları bu güncellemeye hemen kavuşmuşlardı.

Android Pie yakında dönemde Galaxy S9 ve S9 Plus içinde Samsung tarafından erken noel hediyesi olarak kullanıcılarının kullanımına sunuldu. Zira şirket bu güncellemeler için Ocak 2019'u hedef gösteriyordu.

9to5Google
OnePlus

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:45 Kaynak: Teknotalk.com

Google, Samsung, Yılbaşı, Teknoloji
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