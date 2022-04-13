OnePlus: Yeni Bir Cihaz Serisi ile Piyasada Yerini Alacak! - Son Dakika
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OnePlus: Yeni Bir Cihaz Serisi ile Piyasada Yerini Alacak!

13.04.2022 05:10
OnePlus: Yeni Bir Cihaz Serisi ile Piyasada Yerini Alacak!

Geekbench listesine göre OnePlus, Ace adında yeni akıllı telefon üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği iddia edildi.

Çinli OnePlus markası yeni bir bütçe akıllı telefon ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Çinli kaynaklardan gelen bilgiye göre, şirketin yeni bir OnePlus Ace akıllı telefon üzerinde çalıştığı ve önümüzdeki aylarda piyasaya sürülebileceğini iddia ediyor. Cihazı adlandırması size tanıdık gelebilir. Daha önce Oppo markası Ace serisi olarak bazı akıllı telefonları piyasaya sürmüştü.

Ancak marka, 2020'den sonra Oppo Ace serisi telefon piyasaya sürmeyi durdurdu. Şimdi OnePlus, Ace serisini kendi markası altında tanıtacağı söyleniyor.

Bununla ilgili resmi bir onay bulunmamakla birlikte, OnePlus Ace Geekbench veritabanı web sitesinde tespit edildi. Liste, cihazın tek çekirdekli testte 962 puan ve çok çekirdekli testte 3.819 puan aldığını gösteriyor.

OnePlus: Yeni Bir Cihaz Serisi ile Piyasada Yerini Alacak!

OnePlus: Yeni Bir Cihaz Serisi ile Piyasada Yerini Alacak!

İddia edilen OnePlus Ace'in Snapdragon yonga seti yerine bir MediaTek yonga seti ile kullanıcılarına gönderileceği söyleniyor.

Cihaz, 12 GB'a kadar RAM ile desteklenebilen bir MediaTek Dimensity 8100 işlemciden güç alabilir. Şirket muhtemelen OnePlus Ace serisinde farklı RAM seçenekleri sunacak.

Hatta OnePlus Ace'in kutudan Android 12 işletim sistemi ile çıkacağını öne sürüyor. Söylentilerde cihazın, dokulu bir arka panele sahip olabileceğini ve hızlı şarj desteği ile geleceği üzerinedir.

Sızıntıya göre, odak noktasının oyun üzerinde olacağıdır. Piyasadaki çoğu telefona benzer şekilde, bu OnePlus telefonunun da tek delikli ekran tasarımıyla gelmesi bekleniyor.

OnePlus: Yeni Bir Cihaz Serisi ile Piyasada Yerini Alacak!

Şimdiye kadarki sızıntılar, OnePlus Ace'in 120Hz yenileme hızı desteğine sahip büyük bir 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olacağını gösteriyor. Panel Full HD+ çözünürlükte çalışacaktır. Cihaz, 150W hızlı şarj desteğine sahip tipik bir 4.500mAh batarya ile gelebilir. Optik açısından, arkada, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) desteğine sahip olacağı bildirilen 50 megapiksellik bir birincil kamera görebiliriz.

Özelliklerin geri kalanı hala bilinmiyor, ancak yakında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. OnePlus Ace'in önümüzdeki çeyrekte piyasaya sürülebileceği söyleniyor. Realme ve OnePlus, BBK Group adı altında birleşmektedir. Bu nedenle bazı pazarlarda cihaz Realme GT Neo 3 olarak satılabilir.

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Oppo, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji OnePlus: Yeni Bir Cihaz Serisi ile Piyasada Yerini Alacak! - Son Dakika


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