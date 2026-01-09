Önge'den Gazetecilere Destek Mesajı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, basın mensuplarının toplumun doğru bilgiye ulaşması adına gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.

Gazeteciliğin sadece bir meslek olmadığını kaydeden Önge, "Gazetecilik, aynı zamanda topluma karşı büyük bir sorumluluk ve vicdan borcudur. Zor şartlar altında dahi meslek ilkelerinden taviz vermeden, kalemini doğruluktan ayırmayan gazetecilerimiz, ilçemizin ve ülkemizin gelişimine en büyük katkıyı sunan gizli kahramanlardır." ifadesini kullandı.

Önge, gazetecilere sağlık, başarı ve esenlik dolu bir meslek hayatı diledi.