Onko-Büs ile Kanser Hastalarına Ulaşım Desteği

Akdeniz Belediyesi ekipleri, kanser hastalarının tedavi gördükleri hastanelere rahat ulaşması için "Onko-Büs" adı verilen araçlarla hizmet veriyor.

Belediyenin açıklamasına göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikamet eden kanser hastalarına hastanelerdeki tedavi süreçleri için ulaşım desteği sağlıyor.

Ekipler, hizmetten yararlanmak isteyenleri "Onko-Büs" adı verilen araçla hastanelere ulaştırıyor.

Hastalar, tedavi sonrası yeniden evlerine bırakılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, toplumun her kesimine dokunan hizmetlere öncelik verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye olarak onkoloji hastalarımızın yanında olmayı ve günlük hayatta karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. 'Onko-Büs' ile hastalarımızın ulaşım sorununu çözüyor, tedaviye erişimi kolaylaştırıyoruz."