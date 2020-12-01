ONLAR KALDIRIMLARDA, TERS YÖNDE, KALABALIK CADDELERDE.. KENDİLERİNİN DE SÜRÜCÜLERİN DE CANINI TEHLİKEYE ATIYORLAR - Son Dakika

ONLAR KALDIRIMLARDA, TERS YÖNDE, KALABALIK CADDELERDE.. KENDİLERİNİN DE SÜRÜCÜLERİN DE CANINI TEHLİKEYE ATIYORLAR

01.12.2020 10:30
ONLAR KALDIRIMLARDA, TERS YÖNDE, KALABALIK CADDELERDE.. KENDİLERİNİN DE SÜRÜCÜLERİN DE CANINI TEHLİKEYE ATIYORLAR, System.String[]

ZAMANLA yarışan motosikletli kuryeler, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında ilk sıralarda yer alan meslek grupları arasında bulunuyor.

ZAMANLA yarışan motosikletli kuryeler, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında ilk sıralarda yer alan meslek grupları arasında bulunuyor. Kimi zaman kuralları hiçe sayarak kaldırımlarda, kalabalık caddelerde hatta ters yönde giden motosikletli kuryeler hem kendilerinin hem sürücülerin canını tehlikeye atıyor. Vatandaşlar bu duruma isyan ederken kuryeler kendilerini, "Siparişi vaktinde götürebilmek için mecbur kalıyoruz" diyerek savunuyor.

Siparişleri en kısa sürece yetiştirilmesi istenen motosikletli kuryelerin çoğu, özellikle trafik yoğunluğunun arttığı saatlerde, yollarda adeta tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Kaldırımlarda kalabalık caddelerde hatta ters yönde kuralları hiçe sayarak yolculuk yapan çok sayıdaki motosikletli kuryelerden vatandaşlar dert yandı. Bazı vatandaşlar motosikletli kuryelerin kaldırımlarda bile hız yaptığını ve insanların can güvenliğini hiçe saydığını söylerken, bazıları ise kaldırımda olmasına rağmen kendilerine korna çaldığını söylüyor. Motosikletli kuryeler ise sipariş yetiştirmek için işyerlerinin kendilerine çok kısa süre verdiğini belirtiyor.

"SİZİN YOLUNUZDA SİZE KORNA ÇALIYORLAR"

20 yıldır Çağlayan Gürsel Mahallesinde esnaf olan Serkan Koral, motosikletli kuryelerin tehlike oluşturduğunu söyledi.  Koral, "Bu gördüğünüz kaldırım taşları, o kuryeler yüzünden oynuyor bakın. Bu lokantaların hepsinin motorları bu kaldırımlardan geçiyor. Çok sıkıntılı. Mesela şu dükkandan birisi çıksa, o hızla ona çarpabilirler. Kaldırımdan çıkıp geçiyorlar. Sonuçta biz de burada duruyoruz esnafız her an her şey olabilir göremeyebiliriz. Sonuçta burada hamile insanlar var normal insanlar var. Hastane yolu burası bir de. İnsanlar zor geçiyor yani motor dolu burası hiçbir şekilde önlem alınmıyor. Arkanızdan motor geliyor size kornaya basıyor. Siz kaldırımda gidiyorsunuz size korna çalıyorlar. Sizin yolunuzda hem de. Sıkıntı var yani çok tehlikeli işler" diye konuştu.

"İNSANIN HAYATINI CİDDİ BİR ŞEKİLDE TEHLİKEYE ATIYORLAR"Kendisinin de bir motor kullanıcısı olduğunu söyleyen Furkan Şimşek, "Bence çok saçma yani burada yol varken kaldırımdan gidilmesi. Burası tek şerit bir yol. Motor tersten geliyor ve gelen arabayı da tehlikeye atıyor. Burada çok yaşanıyor böyle durumlar. Bu motosikletli kuryeler gerçekten burada çok olmaya başladı. İnsanın hayatını ciddi bir şekilde tehlikeye atıyorlar bu şekilde" dedi.

"İŞ GEREĞİ MECBURUZ"Motosikletli kuryeler ise, iş gereği kaldırımdan gitmeye mecbur olduklarını söylüyor. 5 yıldır motosikletli kurye olduğunu söyleyen Mustafa Atay, kaldırımda giderken DHA kameralarına yakalandı. Atay, "Evet yasak olduğunu biliyorum. Ama iş gereği mecburuz siparişleri hızlı götürmemiz gerekiyor o yüzden kaldırımı kullanıyoruz. Normalde kullanılmaması gerekiyor doğru söylüyorsunuz ama işte dediğim gibi iş mecburiyeti olduğu için siparişleri hızlı götürmemiz gerekiyor o yüzden kullanıyoruz" dedi.

Bir başka kurye Serdar Öztürk de "Herkes buradan geçiyor. Evet yasak ama mecbur kalıyoruz biz. Siparişimiz soğumasın diye. Yapacak bir şey yok. Zamanında götürebilelim soğumasın diye mecburuz" diye konuştu.

ONLAR KALDIRIMLARDA, TERS YÖNDE, KALABALIK CADDELERDE.. KENDİLERİNİN DE SÜRÜCÜLERİN DE CANINI TEHLİKEYE ATIYORLAR
ONLAR KALDIRIMLARDA, TERS YÖNDE, KALABALIK CADDELERDE.. KENDİLERİNİN DE SÜRÜCÜLERİN DE CANINI TEHLİKEYE ATIYORLAR
ONLAR KALDIRIMLARDA, TERS YÖNDE, KALABALIK CADDELERDE.. KENDİLERİNİN DE SÜRÜCÜLERİN DE CANINI TEHLİKEYE ATIYORLAR
ONLAR KALDIRIMLARDA, TERS YÖNDE, KALABALIK CADDELERDE.. KENDİLERİNİN DE SÜRÜCÜLERİN DE CANINI TEHLİKEYE ATIYORLAR
ONLAR KALDIRIMLARDA, TERS YÖNDE, KALABALIK CADDELERDE.. KENDİLERİNİN DE SÜRÜCÜLERİN DE CANINI TEHLİKEYE ATIYORLAR
ONLAR KALDIRIMLARDA, TERS YÖNDE, KALABALIK CADDELERDE.. KENDİLERİNİN DE SÜRÜCÜLERİN DE CANINI TEHLİKEYE ATIYORLAR
ONLAR KALDIRIMLARDA, TERS YÖNDE, KALABALIK CADDELERDE.. KENDİLERİNİN DE SÜRÜCÜLERİN DE CANINI TEHLİKEYE ATIYORLAR
ONLAR KALDIRIMLARDA, TERS YÖNDE, KALABALIK CADDELERDE.. KENDİLERİNİN DE SÜRÜCÜLERİN DE CANINI TEHLİKEYE ATIYORLAR
ONLAR KALDIRIMLARDA, TERS YÖNDE, KALABALIK CADDELERDE.. KENDİLERİNİN DE SÜRÜCÜLERİN DE CANINI TEHLİKEYE ATIYORLAR
ONLAR KALDIRIMLARDA, TERS YÖNDE, KALABALIK CADDELERDE.. KENDİLERİNİN DE SÜRÜCÜLERİN DE CANINI TEHLİKEYE ATIYORLAR

motosikletli, Ateşe, İsyan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ONLAR KALDIRIMLARDA, TERS YÖNDE, KALABALIK CADDELERDE.. KENDİLERİNİN DE SÜRÜCÜLERİN DE CANINI TEHLİKEYE ATIYORLAR - Son Dakika


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