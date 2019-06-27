Online Beceri Değerlendirme Projesi Trabzon'da tanıtıldı

Avrupa Birliği Komisyonunca yürütülen ve 35 ülkeye açık olan EaSI Programı, "Upskilling Pathways" teklif çağrısı altında Türkiye'de ilk kez desteklenen Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ortaklığında hazırlanan "Online Beceri Değerlendirme Aracı"...

Avrupa Birliği Komisyonunca yürütülen ve 35 ülkeye açık olan EaSI Programı, "Upskilling Pathways" teklif çağrısı altında Türkiye'de ilk kez desteklenen Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ortaklığında hazırlanan "Online Beceri Değerlendirme Aracı" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.



Trabzon'da bir otelde gerçekleşen projenin açılış ve tanıtım toplantısına, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, AB Komisyonu Program Yöneticisi Alexia Samuel, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Kara ve Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu'nun yanı sıra akademisyenler ve davetliler katıldı.



"Projenin istihdam piyasasına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz"



Yapılan projenin doğrudan istihdam piyasasını Türkiye çapında etkileyecek bir proje olduğunu belirten Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, "Tüm Türkiye'de istihdam piyasasına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Projenin asıl amacı düşük vasıflı ya da düşük beceri sahibi yetişkinlerin istihdam piyasasına kazandırılması. Belki de istihdam piyasasının en önemli sorunlarından biri olan bu soruna parmak basmak istiyoruz. Bu kapsamda bir yapay zeka online bir sistem oluşturacağız. Bu hem başta İŞKUR olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına hem de tüm özel sektördeki kuruluşlara hitap eden bir proje olacak. Bu düşük vasıflı işçilerin okuryazarlık, sayısal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık olarak üç ana başlıkta toplayarak bu projeyi hem eğitimlerle hem de online sistemlerle geliştirmek istiyoruz" dedi.



"Proje sonuçlarının ulusal ölçekte de yaygınlaştırılması hepimizin ortak dileğidir"



Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu İstihdam ve Sosyal Yenilik Programının 'Yetenek Geliştirme Yolları' çağrısı kapsamında ülkemizden ilk kez bir projemizin Trabzon'dan kurumlarımızın iş birliği ile uygulanacak olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Dijital çağ ya da bilgi çağı olarak adlandırılan 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler baş döndürücü bir hızla devam ederken, bu gelişmeler her sektördeki iş yapma şekillerini baştan aşağı değiştirirken, ihtiyaçlara cevap verebilmek için yenilikçi uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Bu projenin geliştirilmesinde öncü rol oynayan Kalkınma Ajansımızın ve Karadeniz Teknik Üniversitemizin değerli personellerine, proje finansmanının %80'ini sağlayan Avrupa Birliği komisyonuna çok teşekkür ediyoruz. Yereldeki paydaşlarımız Trabzon Ticaret ve Sanayi Odamızın, Trabzon İŞKUR'un ve Trabzon Halk Eğitim Merkezimizin değerli katkılarıyla projenin çok başarılı bir uygulama dönemi geçireceğini ümit ediyoruz. Aynı şekilde, ulusal bazda Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzün ve İŞKUR Genel Müdürlüğümüzün değerli katkılarıyla proje sonuçlarının ulusal ölçekte de yaygınlaştırılması hepimizin ortak dileğidir" ifadelerini kullandı.



"Bu projenin başka projelere de kapı açmasını temenni ediyorum"



Proje tanıtım toplantısında konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknik Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, şu ifadeleri kullandı: "Önemli olan bu çalışmanın çıktılarının Trabzon'a, KTÜ'ye ve ülkemize sağlayacağı katkıdır. Projede çalışan hocalarıma, DOKA'a ve destek verip katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu projenin başka projelere de kapı açmasını temenni ediyorum"



"Bu projeyle ülkemiz ilk defa bir EaSI projesinden yararlanmış oldu"



"İnsanımızı eğitmek ve yönlendirmek noktasında elimizden gelen çabayı ajanslarımızın eliyle yerine getirmeye çalışıyoruz" diyen Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, "Bugün burada olmamızın sebebi olan yeteneklerin online olarak ve akıllı algoritmalar kullanılarak bilimsel ve nesnel ölçümü sağlayacak bir yazılımın geliştirilmesine yönelik olan bu projeyle DOKA ve KTÜ hem Trabzon'u hem de ülkemize fayda sağlayacak bir çalışmaya girişmiş oldu. Bu projeyle ülkemiz ilk defa bir EaSI projesinden yararlanmış oldu. İnsanın değer üretmeye dönük istihdam edilmesi bizim için kaçınılmaz" şeklinde konuştu.



Hayata geçirilen projenin önemine değinen Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Proje online olarak beceri değerlendirme projesi. Biz iki hafta önce Brezilya'da Dünya Ticaret Odaları Genel Kurulunda, sunulan projelere baktığımızda eğitim dalında bu tarz bir proje birinci oldu. Artık dünyada beceriye dayalı ölçümlerle yapılan projelerle istihdama geçme konusunun ne kadar önemli olduğunun tüm dünya farkında. Biz de bunun farkındayız" diye konuştu. - TRABZON

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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