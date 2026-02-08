Onuachu, Trabzonspor'da Gol Yağmuruna Devam Ediyor - Son Dakika
Onuachu, Trabzonspor'da Gol Yağmuruna Devam Ediyor

08.02.2026 13:28
Paul Onuachu, 2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da 18 maçta 15 gol atarak gol krallığında zirvede yer aldı.

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, skorer performansına kaldığı yerden devam ediyor.

Bordo-mavili ekipte 2023-2024 sezonunda forma giydiği 21 maçında 15 gol atan Nijeryalı santrfor, bu sezon bonservisiyle geldiği takımda 21 haftada görev yaptığı 18 karşılaşmada aynı gol sayısına ulaşmayı başardı.

İlk döneminde maç başına 0,71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan bordo-mavili futbolcu, bu sezonun geride kalan bölümünde ise 0,83 gol ortalaması yakaladı.

Süper Lig'de son olarak Samsunspor ile oynadıkları maçta attığı 2 gol ile galibiyetle önemli rol oynayan Onuachu, gol krallığında da zirvede yer aldı.

Gollerin yüzde 36'ına imza attı

Paul Onuachu, Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 36'sına imza attı.

Ligde 21 maçta 41 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu, 15 golle en skorer oyuncu olarak öne çıktı.

Onuachu'nun golleri

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü atan Onuachu, 1-1 berabere biten 4. haftadaki Samsunspor ve 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da takımı adına ağları havlandıran isim oldu.

Nijeryalı santrfor, 7. haftada 4-3 kazanılan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında iki, 8. haftadaki 4-0 galip gelinen Zecorner Kayserispor ile 9. haftada 2-1 üstünlük sağlanan Çaykur Rizespor müsabakalarında da birer gol kaydetti.

Ligin 12. haftasında 1-1 biten Corendon Alanyaspor maçında takımının tek golüne imza atan Nijeryalı oyuncu, 13. haftada 4-3 kazanılan RAMS Başakşehir müsabakasında bir, 14. haftada 3-1 üstün gelinen TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında da iki gol attı.

Cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 3 maç takımdan ayrı kalan Onuachu, döndükten sonra gollerine kaldığı yerden devam etti.

Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında da iki gol attı.

Ligde 45 puanı bulunan bordo-mavili takım, Onuachu'nun gol attığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Bu maçlarda yenilgi yaşamayan Karadeniz ekibi, 28 puan elde etti.

45 maçta 33 gol

Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla 45 resmi karşılaşmada 33 gole imza attı.

Nijeryalı futbolcu, 2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandırdı.

Onuachu, bu sezon da ligde 18 mücadelede 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada 1 gol kaydetmeyi başardı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
