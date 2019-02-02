Son Dakika Haberleri: Önünü Kestikleri Araçtaki Kişileri Vurdular: 2 Yaralı

Önünü Kestikleri Araçtaki Kişileri Vurdular: 2 Yaralı

17 dakika önce

Çorum'da bir otomobilin önünü kesen kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar, araçta bulunan 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

Önünü Kestikleri Araçtaki Kişileri Vurdular: 2 Yaralı, System.String[]
Çorum'da bir otomobilin önünü kesen kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar, araçta bulunan 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ö. ve B.D. adlı kişilerin içinde bulunduğu otomobil, eski cumartesi pazarı içerisinde bulunan Altınevler Camii önünde kesildi. Diğer otomobilde bulunan kişi veya kişiler, B.Ö. ve B.D'yi tabancayla yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin yaptığı incelemeler sırasında olayda kullanıldığı tahmin edilen bir tabanca birkaç sokak ileride bulundu. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:15 Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Çorum, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Kadın, Hamilelik Testi İçin Gittiği Hastaneden Dönerken 2 Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı

Alkollü Sürücünün Kontrolünden Çıkan Otomobil Markete Girdi Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 09:32:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Önünü Kestikleri Araçtaki Kişileri Vurdular: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]