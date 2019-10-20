Son Dakika Haberleri: Onur Buldu saçlarını feda etti
Son Dakika Magazin Onur Buldu saçlarını feda etti

Onur Buldu saçlarını feda etti

1 saat önce

Filmde İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol ve Büşra Pekin'le başrolü paylaşan Onur Buldu, 'Bayi Toplantısı' için saçlarını feda etti.

Onur Buldu saçlarını feda etti, System.String[]

Filmde İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol ve Büşra Pekin'le başrolü paylaşan Onur Buldu, 'Bayi Toplantısı' için saçlarını feda etti. Çekimler öncesinde saçlarının ortasını kazıyarak 20 yaş yaşlanmayı gözealan Buldu, yeni görüntüsüyle gerçek bir 'küçük esnaf' oldu! Buldu'nun erkek tipi saç dökülmesinden mustarip karakteri, 'Bayi Toplantısı'nın en komik karakterlerinden biri olarak dikkat çekiyor.


Üç beyaz eşya satıcısının mecburen gittikleri bir bayi toplantısında yaşadıkları birbirinden eğlenceli maceralarını konu alan komedide İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Onur Buldu ve Büşra Pekin'e; Safa Sarı, Çağla Demir, Müfit Kayacan ve Hakan Salınmış gibi oyuncular eşlik ediyor.


Ocak ayında vizyona girmesi planlanan filmin çekimleri İstanbul ve Konya'da gerçekleştirildi.

İbrahim Büyükak, Büşra Pekin, Onur Buldu, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:40 
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