Onur Market Büyümeye Devam Ediyor! Batışehir Mağazası Açıldı! - Son Dakika
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Onur Market Büyümeye Devam Ediyor! Batışehir Mağazası Açıldı!

Onur Market Büyümeye Devam Ediyor! Batışehir Mağazası Açıldı!
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Türkiye’nin öncü perakende markalarından biri olan Onur Market, taze, kaliteli ve ekonomik ürünlerini daha fazla tüketiciyle buluşturmak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Marka 28 Ağustos Cuma günü kapılarını açan Batışehir mağazasıyla şube ağına bir yenisini daha ekledi.

Tazelik ve Kalite Batı Şehir Sakinleri ile Buluşuyor

Batışehir’in modern ve dinamik yapısına uygun olarak tasarlanan yeni mağaza, tüketicilere konforlu bir alışveriş atmosferi sunuyor. Geniş bir alanda hizmet verecek olan şubede; Onur Market'in her zaman iddialı olduğu taze meyve-sebze, kaliteli et ve şarküteri ürünleri, unlu mamuller ve geniş gıda dışı ürün yelpazesi bölge halkının beğenisine sunuluyor.

"Müşterilerimize Daha Yakın Olmaktan Mutluluk Duyuyoruz"

Açılış vesilesiyle açıklamalarda bulunan Onur Market Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen Batışehir mağazasının marka için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Müşteri memnuniyetini merkeze alan perakende anlayışımızı Batışehir’e taşımaktan büyük heyecan duyuyoruz. 'Alışverişte Onur Sözü' diyerek çıktığımız bu yolda, ‘Fazlası Onur’da ‘ mottosu ile ilerlerken, yeni lokasyonumuzla hem bölge istihdamına katkı sağlamayı hem de tüketicilerimize hak ettikleri taze ve kaliteli ürünleri en avantajlı fiyatlarla sunmayı amaçlıyoruz. Yatırımlarımızı sürdürerek büyümeye ve tüketicilerimize değer katmaya devam edeceğiz."

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