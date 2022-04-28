Onursal Adıgüzel'den İnterneti Kesik Olan Mahalleye Ziyaret: "Kaymakamın Bile 'İnternetin Olmadığını Bilmiyorum' Demesi, Türkiye'yi Yönetenlerin... - Son Dakika
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Onursal Adıgüzel'den İnterneti Kesik Olan Mahalleye Ziyaret: "Kaymakamın Bile 'İnternetin Olmadığını Bilmiyorum' Demesi, Türkiye'yi Yönetenlerin...

28.04.2022 17:06

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde 1 Mart’tan bu yana interneti kesik olan Nişantepe mahallesini ziyaret etti. Adıgüzel, “Kaymakamın bile ‘İnternetin olmadığını bilmiyorum’ demesi, Türkiye’yi yönetenlerin vatandaşın evinde ne olduğunu bilmediğinin ispatı. Vatandaşın evinde dert mi var? Vatandaşın evinde çorba kaynıyor mu? Bunu bilmeyen iktidar temsilcileri, Nişantepelileri mağdur ediyor, en temel haklardan birinden mahrum bırakıyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 1 Mart'tan bu yana interneti kesik olan Nişantepe mahallesini ziyaret etti. Adıgüzel, "Kaymakamın bile 'İnternetin olmadığını bilmiyorum' demesi, Türkiye'yi yönetenlerin vatandaşın evinde ne olduğunu bilmediğinin ispatı. Vatandaşın evinde dert mi var? Vatandaşın evinde çorba kaynıyor mu? Bunu bilmeyen iktidar temsilcileri, Nişantepelileri mağdur ediyor, en temel haklardan birinden mahrum bırakıyor" dedi.

CHP'nin bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Çekmeköy'de yaklaşık iki aydır interneti kesik olan Nişantepe mahallesinde, CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Hüseyin Kızıldaş ile birlikte mahalle muhtarı Yakup Baydar ve yurttaşlarla bir araya gelip sorunlarını dinledi.

Nişantepe mahallesindeki 750 hanede iki aydır internet olmadığını söyleyen Adıgüzel, "İnternete erişimin temel insan hakkı olarak değerlendirildiği bu çağda, kır-kent ayrımı yapmaksınız ülkenin dört bir tarafını hızlı, güvenli ve ucuz internet ile donatmamız gerekirken Türkiye'nin en büyük metropolünde yaşayan yurttaşlarımızın haftalardır internet hizmeti alamaması kabul edilemez" dedi.

Konuyla ilgili, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdiğini belirten Adıgüzel, "21. yüzyılda, bilişim çağında, teknoloji çağında bugün Nişantepe'de 50 günü aşkın bir süredir internetin olmadığını konuşuyoruz. Bu manzaralar bize aslında çok yabancı değil. Bir tarafta Isparta'da elektrikler kesiliyor, diğer tarafta İstanbul'un göbeği Çekmeköy'de 1 Mart'tan bugüne 750 hanede internet yok. Konuşulduğu zaman 'Uzay teknolojisi geliştiriyoruz, uzaya çıkıyoruz, Ay'a sert iniş yapacağız' diyen iktidar, bugün Nişantepelilerin sesine kulak vermiyor. 750 hanenin internetinin olmaması demek; çocukların, gençlerin, öğrencilerin eğitim alamaması demek, hastane randevularının aksaması demek, vatandaşların dünyadan haber alamaması demek" diye konuştu.

İnternetine erişimin temel haklardan biri olduğunu belirten Adıgüzel, şunları söyledi:

"Dünyada internet, gıdaya, temiz suya ulaşmak gibi temel bir hak olarak değerlendiriliyor. Ama Türkiye'de internete erişim bugün birçok hane için halen sorun. Türkiye, pahalı ve yavaş interneti vatandaşına reva görüyor. Pahalı internet sunuyor ama kaliteli hizmet sunamıyor. Türk Telekom yetkililerini ben buradan görevini yapmaya çağırıyorum. Burada bir aksaklık, sorun varsa bunu çözmek Türk Telekom yetkililerine düşer, emniyet yetkililerine düşer, Kaymakamlığa düşer. Ama Kaymakam'ın bile 'İnternetin olmadığını bilmiyorum' demesi, Türkiye'yi yönetenlerin vatandaşın evinde ne olduğunu bilmediğinin ispatı. Vatandaşın evinde dert mi var? Vatandaşın evinde çorba kaynıyor mu? Bunu bilmeyen iktidar temsilcileri, Nişantepelileri mağdur ediyor, en temel haklardan birinden mahrum bırakıyor."

Yurttaşların mağdur olduğunu vurgulayan Adıgüzel, "Öte yandan, Türk Telekom yetkililerine ulaşan aboneler, 'Biz size hizmet veremiyoruz, ama abonelikten çıkmak isterseniz cayma bedelini ödersiniz' yanıtı ile karşılaşıyor. Türk Telekom deyince hepimizin yüreği yanıyor. 2005 yılında yok pahasına Ürdün sermayesine peşkeş çekilen Türk Telekom, bugün geldiği nokta itibariyle İstanbul'un göbeğinde hizmet veremeyen, vatandaşın sorunlarına çözüm üretemeyen bir kurum haline geldi. AKP'li yöneticilerin eliyle ne yazık ki Osmanlı'dan bu yana gelen bu stratejik kurum çökertildi" dedi.

Adıgüzel, Türkiye'nin birçok bölgesinde internet sorunu olduğunu belirterek, " Ataşehir'e gidiyorsunuz, 'Port bulamıyoruz' diyorlar; Nişantepe'ye geliyoruz, 60 güne yakındır internet hizmeti alamıyor vatandaşlar. Ama Ulaştırma Bakanı her gün İBB Başkanı'yla polemik arıyor. Polemik arayacağına işini yapsın, Türk Telekom'un denetleyicisiysen doğru denetle, bu millete hizmet etsin, hizmet versin. Günlerdir devam eden bu soruna çözüm bulsun" diyerek konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Onursal Adıgüzel'den İnterneti Kesik Olan Mahalleye Ziyaret: Kaymakamın Bile 'İnternetin Olmadığını Bilmiyorum' Demesi, Türkiye'yi Yönetenlerin...
Onursal Adıgüzel'den İnterneti Kesik Olan Mahalleye Ziyaret: Kaymakamın Bile 'İnternetin Olmadığını Bilmiyorum' Demesi, Türkiye'yi Yönetenlerin...
Onursal Adıgüzel'den İnterneti Kesik Olan Mahalleye Ziyaret: Kaymakamın Bile 'İnternetin Olmadığını Bilmiyorum' Demesi, Türkiye'yi Yönetenlerin...
Onursal Adıgüzel'den İnterneti Kesik Olan Mahalleye Ziyaret: Kaymakamın Bile 'İnternetin Olmadığını Bilmiyorum' Demesi, Türkiye'yi Yönetenlerin...

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Onursal Adıgüzel, İstanbul, İktidar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Onursal Adıgüzel'den İnterneti Kesik Olan Mahalleye Ziyaret: 'Kaymakamın Bile 'İnternetin Olmadığını Bilmiyorum' Demesi, Türkiye'yi Yönetenlerin... - Son Dakika


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