OPCW: Beyaz fosfor Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Fernando Arias, Suriye'nin kuzeydoğusunda beyaz fosfor bombası kullanıldığı yönündeki iddialara ilişkin, beyaz fosforun kimyasal silah olmadığını ve "Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadığını" söyledi.



BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Arias, Suriye'nin kuzeydoğusunda beyaz fosfor kullanıldığı iddialarına da cevap verdi. Arias, "Beyaz fosfor, kimyasal silah değil ve kimyasal karakteri nedeniyle de kimyasal silah olarak kullanılamaz." dedi.