Opec 2019 Yılı Ekonomik Büüyme Öngörüsünü Yüzde 3.2'ye İndirdi
2 saat önce
Petrol ihraç Eden Ülkeler örgütü (OPEC) 2019 yılı için küresel ekonomik büyümeyi, Mart ayı tahminine göre hafif aşağı çekerek, yüzde 3.2 olarak öngördü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:32 Kaynak: DHA
Petrol ihraç Eden Ülkeler örgütü (OPEC) 2019 yılı için küresel ekonomik büyümeyi, Mart ayı tahminine göre hafif aşağı çekerek, yüzde 3.2 olarak öngördü.
Örgütün büyüme öngörüler şöyle sıralandı; ABD
, yüzde 2.4,
Euro Bölgesi yüzde 1.3, Çin
yüzde 6.1, Hindistan
yüzde 7.1 ve Rusya
yüzde 1.6.
OPEC'in 2019 yılı için petrol talebi öngörüsü ise günlük 1.24 milyon varilden 1.21 milyon varile çekildi. - İstanbul
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