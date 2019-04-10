Son Dakika Haberleri: Opec 2019 Yılı Ekonomik Büüyme Öngörüsünü Yüzde 3.2'ye İndirdi

Opec 2019 Yılı Ekonomik Büüyme Öngörüsünü Yüzde 3.2'ye İndirdi

2 saat önce

Petrol ihraç Eden Ülkeler örgütü (OPEC) 2019 yılı için küresel ekonomik büyümeyi, Mart ayı tahminine göre hafif aşağı çekerek, yüzde 3.2 olarak öngördü.

Opec 2019 Yılı Ekonomik Büüyme Öngörüsünü Yüzde 3.2'ye İndirdi, System.String[]
Petrol ihraç Eden Ülkeler örgütü (OPEC) 2019 yılı için küresel ekonomik büyümeyi, Mart ayı tahminine göre hafif aşağı çekerek, yüzde 3.2 olarak öngördü.

Örgütün büyüme öngörüler şöyle sıralandı;

ABD, yüzde 2.4,

Euro Bölgesi yüzde 1.3,

Çin yüzde 6.1,

Hindistan yüzde 7.1 ve

Rusya yüzde 1.6.

OPEC'in 2019 yılı için petrol talebi öngörüsü ise günlük 1.24 milyon varilden 1.21 milyon varile çekildi. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:32 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Ekonomi
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