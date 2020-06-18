OPEC küresel petrol talebi öngörüsünü değiştirmedi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2020 yılında küresel petrol talebindeki düşüşün ortalama 9.1 milyon varil olacağı yolundaki öngörüsünü değiştirmedi.

OPEC'in yakından izlenen aylık raporunda, OPEC dışı üreticilerinin 2020 yılı toplam petrol üretimi artışına ilişkin öngörüsünü ise günde 0.3 milyon varil artışla 3.2 milyon varil düzeyine yükseltti.

OPEC raporunda, bu yıl petrol üretimini yalnızca Norveç Guyana ve Avustralya 'nın artıracakları öngörüldü.

OPEC'in Haziran raporunda, Covid-19 pandemisinin küresel ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle küresel petrol talebinin yılın ilk çeyreğinde günde ortalama 6.4 milyon varil düşmesine neden olduğu belirtildi ve ikinci çeyrekte bu düşüşün 17.3 milyon varile yükseleceği öngörüldü.

Raporda, "Büyük belirsizliklerin hala sürdüğü dikkate alınacak olursa, yeni veriler ve gelişmeler, öngörülerde başka revizyonlar gerektirebilir" denildi.