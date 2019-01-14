Son Dakika Haberleri: Operasyona Çıkan Komandolar Buz Tutan Dereden Geçti

Operasyona Çıkan Komandolar Buz Tutan Dereden Geçti

1 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı, Hakkari kırsalda terör operasyonuna çıkan komandoların buz tutan dereden geçerken çekilen görünüsünü Twitter'da paylaştı.

Operasyona Çıkan Komandolar Buz Tutan Dereden Geçti, System.String[]
Jandarma Genel Komutanlığı, Hakkari kırsalda terör operasyonuna çıkan komandoların buz tutan dereden geçerken çekilen görünüsünü Twitter'da paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabında, Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde operasyona çıkan komandoların videosu paylaşıldı. Buz tutan derenin içinden geçen askerlerin  görüntüsü ile birlikte "Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz" mesajı da paylaşıldı.

Görüntü dökümü:

-Askerlerin buz tutan dereden geçişi

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:08 Kaynak: DHA

Twitter, Hakkari, Güncel
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