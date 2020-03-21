Operatörler internetteki trafik artışına karşı önlem alacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Operatörler internetteki trafik artışına karşı önlem alacak - Son Dakika Ekonomi

Operatörler internetteki trafik artışına karşı önlem alacak

6 saat önce

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), operatörlerin, internet hizmetlerinin sürekliliğini devam ettirmek için acil durumlarda trafik yönetimine ilişkin geçici ve orantılı önlemleri Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli biçimde alabileceğini bildirdi.

Operatörler internetteki trafik artışına karşı önlem alacak, System.String[]

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), operatörlerin, internet hizmetlerinin sürekliliğini devam ettirmek için acil durumlarda trafik yönetimine ilişkin geçici ve orantılı önlemleri Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli biçimde alabileceğini bildirdi.

BTK'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada giderek daha da sıkılaşan tedbirler, sosyal yaşantıdaki alışkanlıkları ve internet kullanımında önemli değişimleri beraberinde getiriyor.

Çin'den sonra pandeminin merkezi haline gelen Avrupa'da bazı ülkelerde internet kullanımı yüzde 50'den fazla arttı. Kullanıcıların evde kalmaya teşvik edilmesi nedeniyle başta sabit altyapı olmak üzere mobil altyapılar dahil, tüm şebekelerde video ve oyun trafiğinde artış görülüyor.

Geçen hafta boyunca Avrupa ülkelerindeki internet servis sağlayıcıları, trafik artışının devam etmesi halinde sıkışıklık nedeniyle internet altyapısının kullanılamaz hale gelmesinden duyulan kaygıları dile getirdi.

Avrupa Birliği'nde (AB) elektronik haberleşme sektörünün düzenleyici kurumlarının birliği olan BEREC, internet trafiğindeki öngörülemeyen artış nedeniyle oluşan tıkanıklığa müdahale için internet servis sağlayıcılara yetki veren bir karar aldı.

Bu kapsamda internet servis sağlayıcılara, kullanıcıların internet hizmetlerini almaya devam edebilmesi için acil durumlarda trafiği uygun ve ölçülü bir biçimde yönetebilmesi imkanı verildi.

Benzer şekilde sosyal medya hizmeti sağlayıcılarıyla yapılan görüşmelerde de internet trafiğindeki artışa karşı önlem olarak Youtube ve Netflix gibi platformlar Avrupa ülkelerinde görüntü kalitesini düşürme yolunu seçti.

Türkiye'de operatörlerin kapasitesi artışı karşılayabilecek seviyede

Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında elektronik haberleşme sektöründe hizmetlerin sürekliliğinin devam etmesi için BTK de kararlar aldı. Operatörlere, trafik yönetimi, güvenlik, personel yedekliliği ve müşterilerle etkileşim gerektiren durumlardaki sağlık risklerine kadar alınması gerekli önlemler bildirildi.

Buna göre, AB'deki önlemlerle benzer şekilde internet hizmetlerinin sürekliliğini devam ettirmek için operatörler acil durumlarda trafik yönetimine ilişkin geçici ve orantılı önlemleri Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli biçimde alabilecek.

Mevcut durumda trafik artışı gözlenmekle birlikte Türkiye'de operatörlerin kapasitelerinin artışı karşılayabilecek seviyede olduğu görüldü.

Açıklamada, her türlü riske karşı oluşturulan muhtemel senaryolarda alınacak önlemlerin şimdiden belirlenmesinde fayda görüldüğü kaydedildi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:12 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılıyor THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi         
18:10
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:20
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi         
12:38
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü         
23:11
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 22:41:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Operatörler internetteki trafik artışına karşı önlem alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]