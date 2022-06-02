OPPO A77 5G tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı - Son Dakika
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OPPO A77 5G tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

02.06.2022 16:38
OPPO A77 5G tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

OPPO, ilk olarak 2017 yılında tanıttığı A77 modelinin 5G destekli versiyonunu duyurdu. İşte OPPO A77 5G özellikleri ve fiyatı...

OPPO, 4G destekli A77 modelini 2017 yılında kullanıcıların beğenisine sundu. Şirket, özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken OPPO A77 5G modelini duyurdu.

OPPO A77 5G özellikleri

OPPO A77 5G, gücünü MediaTek tarafından üretilen Dimensity 810 işlemciden alıyor. POCO M4 Pro ve realme 8S 5G gibi cihazlarda da kullanılan işlemcide 2 adet 2.4GHz ARM Cortex-A76 ve 6 adet 2.0GHz ARM Cortex-A55 çekirdek mevcut. 6nm teknolojisiyle üretilen işlemcide Mali-G57 MC2 grafik arabirimi bulunuyor.

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6.56 inç HD Plus ekran ile karşımıza çıkan cihazda LCD panel kullanılmış. 90Hz ekran tazeleme hızına sahip model, 600 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

OPPO A77 5G tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

OPPO A77 5G, 6 GB fiziksel ve 5 GB sanal RAM ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. 128 GB dahili hafızaya sahip olan cihaz, microSD kar desteğiyle karşımıza çıkıyor.

İkili kamera dizilimiyle tanıtılan modelde 48 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü mevcut. Ön kamerada ise 8 Megapiksel lens kullanılmış. OPPO A77 4G versiyonunda 16 Megapiksel lens yer aldığını hatırlatmakta fayda var.

OPPO A77 5G modelinde IPX4 sertifikası yer alıyor. Cihazda NFC, parmak izi okuyucu ve stereo hoparlör bulunuyor.

OPPO A77 5G, kutudan Android 12 tabanlı ColorOS 12.1 arayüzü ile çıkacak. Yeni modelin 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryaya sahip olacağı açıklandı.

OPPO A77 5G fiyatı

İlk olarak Tayland pazarında satışa sunulacağı belirtilen model, 290 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 10 Haziran'da piyasaya sürüleceği açıklanan cihazın diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

OPPO A77 5G teknik özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 810 6nm işlemciEkran: 6.56 inç HD Plus LCD, 90Hz ekran tazeleme hızıRAM ve Depolama: 6 GB fiziksel ve 5 GB sanal RAM, 128 GB dahili depolamaKamera: 48 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörü, 8 Megapiksel öz çekim kamerasıBatarya: 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryaDiğer: NFC, parmak izi okuyucu ve stereo hoparlör

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Kaynak: Shiftdelete

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