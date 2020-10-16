Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın son etabı yarın başlayacak - Son Dakika

Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın son etabı yarın başlayacak

16.10.2020 10:45
Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın son etabı yarın başlayacak, System.String[]

Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın üçüncü ve son etabı yarın başlayacak.

Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın üçüncü ve son etabı yarın başlayacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üç etap olarak planlanan yarışın sonuncusu 17-30 Ekim tarihlerinde 16 ilde yapılacak.

Son etap, il bazlı olarak ilk önce yüzme ve koşu olarak organize edilecek. Bisiklet yarışı ise teknik ekibin çalışmasının bitiminden sonra test ekibi tarafından il bazlı olarak ayrı ayrı düzenlenecek. Bisiklet etabına M1 ve M2 kategorileri hariç diğer kategoriler katılacaktır. Bisiklet faaliyeti ile ilgili uygulama talimatı ve il bazlı tarihler daha sonra açıklanacak.

İlk iki etap sonunda kategorilerine göre lider olan isimler şunlar:

Elit erkekler: Gültigin Er

Elit kadınlar: Esra Nur Gökçek

Genç erkekler A: Enes Kızılcık

Genç kadınlar A: Birsu Ulkat

Genç erkekler B: Emir Aracı

Genç kadınlar B: Elif Sayın

Bisiklet, Triatlon, Asker, Genç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın son etabı yarın başlayacak - Son Dakika Spor

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