ORAN haziran ayı toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı - Son Dakika

ORAN haziran ayı toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılılıç, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) haziran ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılılıç, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) haziran ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ORAN toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Toplantıya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Salih Ayhan ve aynı zamanda ORAN Kalkınma Ajansı yönetim kurulu üyesi de olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç katıldı.

Toplantıda ORAN Kalkınma Ajansı gündemindeki konular ele alındı ve yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, alınan kararların bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kayseri, Yozgat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ORAN haziran ayı toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı - Son Dakika

Son Dakika

19:27 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz 19:16 Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti 17:44 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 15:24 Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek 14:48 Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 12:07 Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu 10:35 Altının gram fiyatı 390,8 liradan işlem görüyor 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 07:45 Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi 23:01 Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
19:26
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
19:11
Barcelonalı Artur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
18:48
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz
18:33
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
18:04
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
17:43
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
17:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 19:36:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ORAN haziran ayı toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]