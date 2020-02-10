Orban görüşmesi - Son Dakika

Orban görüşmesi
6 saat önce
-Almanya Başbakanı Angela Merkel, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi Almanya Başbakanı Angela Merkel, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile Berlin'de bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:53 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı Merter'de İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı Öfkeli taksici dehşet saçtı! Oto tamircisi ve 2 çalışanı aracıyla ezdi ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız