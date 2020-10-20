Hilmi Güler: "5. viteste çalışıyoruz" - Son Dakika

Hilmi Güler: "5. viteste çalışıyoruz"

20.10.2020 12:57
Hilmi Güler:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hiçbir muhtarın siyasi görüşü ile ilgilenmediklerini, kimin nereye oy verdiğinin kendilerini bağlamadığını belirterek, "Bizim için önemli olan Ordu'dur, Ordululuk üst kimliğidir" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hiçbir muhtarın siyasi görüşü ile ilgilenmediklerini, kimin nereye oy verdiğinin kendilerini bağlamadığını belirterek, "Bizim için önemli olan Ordu'dur, Ordululuk üst kimliğidir" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 19 ilçenin muhtarlar dernek başkanları ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlara 19 ilçede sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Güler, seçime göre değil göreve geldikleri ilk günden itibaren yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi. Başkan Güler, "Türkiye'de genel bir kanaat var. Belediye başkanları seçildikleri dönemde her yıl vites artırarak çalışırlar. Birinci yıl birinci viteste çalışıyorlar. İkinci yıl ikinci, üçüncü yıl üçüncü, dördüncü yıl dördüncü vites derken beşinci yıl beşinci vitese takıp hızlı bir çalışma sergileniyor. Bunu biz Ordu'da uygulamıyoruz. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren 5'inci vites ile gece-gündüz çalışıyoruz" dedi.

Başkan Güler, uyguladıkları projelerle klasik belediyeciliğin dışına çıktıklarını de belirterek, şöyle konuştu:

"Biz klasikleşmiş belediyeciliğin tamamen dışına çıktık. Her yıl vites artıran değil, 5'inci vites ile yoluna devam eden bir belediyeyeyiz. Bu kapsamda da 19 ilçemizin yol başta olmak üzere bütün sorunlarına neşter vurduk, vurmaya da devam edeceğiz. Bunun için daha önce belediyemizin envanterinde olmayan asfalt plenti satın aldık. Bunların haricinde yine yol problemini bitirmek için taş ocakları aldık. Hepsi sizin için. İnanıyorum ki biz 5'yıla kalmadan mahallelerimizin yol problemlerini bitireceğiz."

"95 iş makinası sizin emrinizde"

Büyükşehir Belediyesi olarak araç parkını daha da güçlendirmek için 95 iş makinası satın aldıklarını hatırlatan Başkan Güler, "Aldığımız bu iş makinalarının hepsi sizin emrinizde. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi müteahhitlere mudara etmiyoruz. Şimdi kendi araçlarımız ile size en iyi hizmeti vereceğiz. Dolayısıyla kendi kendine yeten bir Ordu hedefliyoruz. Bunu yaparken de sadece asfalt, kaldırım, çöp ile uğraşan bir belediye değil, kökten sorun olan diğer konuları da çözelim istiyoruz" diye konuştu.

"Kimsenin siyasi kimliği ile ilgilenmiyoruz"

Kimsenin siyasi kimliği ile ilgilenmediklerinin altını çizen Başkan Güler, şunları söyledi:

"Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, bunlar benim için önemli değil. Biz Orduluyuz. Bizim bir Ordu üst kimliğimiz var. Ordululuk bize yeter. Seçim zamanında kimin nereye oy verdiği bizi bağlamıyor. Benim için hepiniz eşitsiniz. Hepinize hizmet etmek için kusursuz çalışacağız. Sizden tek istediğim Ordu'yu öne çıkarmanız. Ordu artık kabuğunu kırdı. Herkes Ordu'yu konuşuyor."

Muhtarlardan Başkan Güler'e teşekkür

Gerçekleştirilen toplantıda yapılan ve yapılacak hizmetler için Başkan Güler'e teşekkür eden muhtarlar ise, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler başkanlığında mahallelere yapılan çalışmalar bizleri mutlu ediyor. Yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla Ordu çağ atlayacak seviyeye geldi. Bundan sonra da aynı kararlılık ve istekle çalışmalar yapılacaktır. Bizler de mahalle muhtarları olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanındayız" şeklinde konuştular. - ORDU

Hilmi Güler: 5. viteste çalışıyoruz
Hilmi Güler: 5. viteste çalışıyoruz
Hilmi Güler: 5. viteste çalışıyoruz

Mehmet Hilmi Güler, Türkiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hilmi Güler: '5. viteste çalışıyoruz' - Son Dakika

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