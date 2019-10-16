Ordu Büyükşehir Belediye Meclis'inden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

ORDU Büyükşehir Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e yapılan ortak açıklamayla destek verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler başkanlığında toplandı. Meclis üyeleri, TSK'nın Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için başsağlığı dileyerek, "Şu anda silahlar konuşuyor. Mehmetçik şu anda peygamber ordusunun bir mesajını onlara süngüyle ve anladığı dilden veriyor. Tek bir hedef doğrultusunda hareket etmemiz lazım. Bakanlığım döneminde ben de o bölgenin elektriğini, suyunu sağlayan biri olarak, onların hiçbir zaman toprak bütünlüğünde gözümüz yoktur. Türk ordusu emperyalist bir ordu değildir. Peygamber ocağının timsalidir, örneğidir. Burada onların hak ve özgürlüklerini sınırlamak, toprak bütünlüğüne engel olmak değil, tam tersine bunu sağlamak için bu çalışmalar yapıldı. Ben de bir kardeşiniz olarak bu politikaların içerisinde bulundum ve harikulade bir çalışma yapılıyordu. Birden bu kıskanıldı. Tıpkı Türkiye'nin, Anadolu'nun Sevr ile beraber değişik bayraklar taşıyan müstebitler tarafından nasıl işgal edilmeye çalışıldıysa, aynı olay tekerrür ediyor" dedi.Konuşmaların ardından ortak açıklama, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Okunan açıklamanın ardından tüm meclis üyeleri, asker selamıyla 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçike desteklerini iletti.